ADSL cut-off in South Africa – Here is the full list of affected areas

Openserve is shutting down its ADSL network in South Africa wherever it offers fibre connectivity.

This means that if you live in an area that is passed by Openserve fibre and you have an active ADSL connection, you will need to change to the newer technology.

Openserve said that this migration would diminish connectivity challenges brought on by cable theft and speed limitations of copper infrastructure, adding that it would continue its drive to migrate customers using copper-based Internet to fibre-based infrastructure.

The network operator previously said that it would shut down its ADSL offering in areas with fibre connectivity from 1 September.

This has subsequently been extended to the end of November, however, to give ISPs and customers more time to migrate their users.

“From end November 2020, we hope to welcome consumers on to the faster, leading-edge fibre technology. Openserve will stop supporting and maintaining all copper network infrastructure in areas already covered with our fibre network,” said Openserve CEO Althon Beukes.

“We encourage consumers to contact their ISPs and check whether their area is one of the many areas we’ve already upgraded. We are working closely with our partner ISPs in ensuring that no one is without connectivity and has been migrated to our fibre infrastructure.”

New list of affected areas

Openserve previously provided a list of areas which would be affected by the ADSL shutdown to ISPs.

This has since been expanded, with the company publishing a full list of affected areas on its website, including subdivisions of suburbs, to provide customers with a better idea of whether they will need to switch to fibre before the end of November.

“Openserve is on a continued drive to upgrade services to next-generation fibre technology and to reduce connectivity challenges brought on by cable theft and continuous maintenance of old legacy copper infrastructure,” the company said.

“We will therefore be discontinuing all copper network infrastructure in the areas that are covered by the Openserve fibre footprint, which means that no customer should be without an Internet service.”

“If you are currently using ADSL and have not yet migrated over to fibre, please contact your current or preferred Internet Service Provider for information and assistance to be migrated over to the fibre network,” Openserve said.

The company confirmed that it will continue to support, maintain, and provide broadband services in areas where Openserve is yet to build out end-to-end fibre infrastructure.

List of all affected areas

The full list of affected suburbs is reproduced below.

Suburb City Province Abbotsford East London Eastern Cape Beacon Bay East London Eastern Cape Bonnie Doon East London Eastern Cape Bonnie Doon Vista East London Eastern Cape Bunkers Hill East London Eastern Cape Nahoon East London Eastern Cape Nahoon Beach East London Eastern Cape Nahoon Valley East London Eastern Cape Nahoon Valley Rivers Edge East London Eastern Cape Stirling East London Eastern Cape Vincent East London Eastern Cape Woodleigh East London Eastern Cape Amsterdamhoek Port Elizabeth Eastern Cape Bluewater Bay Port Elizabeth Eastern Cape Bluewater Beach Port Elizabeth Eastern Cape Broadwood Port Elizabeth Eastern Cape Deal Party Port Elizabeth Eastern Cape Fairview Port Elizabeth Eastern Cape Glendinningvale Port Elizabeth Eastern Cape Greenacres Port Elizabeth Eastern Cape Greenbushes Port Elizabeth Eastern Cape Greenbushes Business Estate Port Elizabeth Eastern Cape Greenshields Park Port Elizabeth Eastern Cape Hallack Road Port Elizabeth Eastern Cape Heronwood Place Port Elizabeth Eastern Cape Humerail Port Elizabeth Eastern Cape Humewood Port Elizabeth Eastern Cape Linkside Port Elizabeth Eastern Cape Little Walmer Golf Estate Port Elizabeth Eastern Cape Longmeadow Residential Estate Port Elizabeth Eastern Cape Lovemore Heights Port Elizabeth Eastern Cape Lovemore Heights Estate Port Elizabeth Eastern Cape Lovemore Park Port Elizabeth Eastern Cape Lovemore Park (Meadow Ridge) Port Elizabeth Eastern Cape Lovemore Park (Meadow Woods) Port Elizabeth Eastern Cape Mill Park Port Elizabeth Eastern Cape Millard Grange Port Elizabeth Eastern Cape Mount Croix Port Elizabeth Eastern Cape Mount Pleasant Port Elizabeth Eastern Cape Newton Park Port Elizabeth Eastern Cape Pari Park Port Elizabeth Eastern Cape Parsons Hill Port Elizabeth Eastern Cape Port Elizabeth Port Elizabeth Eastern Cape South End Port Elizabeth Eastern Cape Southend Southfork Port Elizabeth Eastern Cape Summerstrand Port Elizabeth Eastern Cape The River Club Port Elizabeth Eastern Cape Walmer Port Elizabeth Eastern Cape Walmer Heights (Wensley Dale) Port Elizabeth Eastern Cape Westview Village Port Elizabeth Eastern Cape Weybridge Estate Port Elizabeth Eastern Cape Janssensdal Uitenhage Eastern Cape Levyvale Uitenhage Eastern Cape Vanes Estate Uitenhage Eastern Cape Bayswater Bloemfontein Free State Dan Pienaar Bloemfontein Free State Heliconhoogte Bloemfontein Free State Heuwelsig Bloemfontein Free State Pentagon Park Bloemfontein Free State Rayton Bloemfontein Free State Universitas Bloemfontein Free State Waverley Bloemfontein Free State Wild Olive Estate Bloemfontein Free State Jim Fouche Park Welkom Free State Alberante Alberton Gauteng Alberante X 1 Alberton Gauteng Brackendowns X 2 Alberton Gauteng Brackenhurst Alberton Gauteng Brackenhurst X 1 Alberton Gauteng Brackenhurst X 2 Alberton Gauteng New Redruth Alberton Gauteng Raceview Alberton Gauteng Verwoerd Park X 2 Alberton Gauteng Bedford Gardens Bedfordview Gauteng Bedford Park X 3 Bedfordview Gauteng Bedfordview Bedfordview Gauteng Bedfordview X 114 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 115 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 116 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 123 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 126 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 156 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 159 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 164 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 165 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 175 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 181 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 195 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 196 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 2 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 20 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 209 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 213 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 215 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 219 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 221 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 222 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 225 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 233 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 235 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 241 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 246 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 249 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 264 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 265 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 278 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 284 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 29 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 30 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 308 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 31 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 327 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 344 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 36 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 366 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 37 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 380 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 400 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 406 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 41 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 418 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 421 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 43 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 445 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 448 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 458 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 46 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 464 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 470 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 530 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 544 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 58 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 64 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 68 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 69 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 73 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 85 Bedfordview Gauteng Bedfordview X 90 Bedfordview Gauteng Essexwold Bedfordview Gauteng Oriel Bedfordview Gauteng Senderwood Bedfordview Gauteng Senderwood X 1 Bedfordview Gauteng Senderwood X 2 Bedfordview Gauteng St Andrews Bedfordview Gauteng Benoni Benoni Gauteng Benoni X 14 Benoni Gauteng Benoni X 16 Benoni Gauteng Benoni X 17 Benoni Gauteng Benoni X 18 Benoni Gauteng Benoni X 19 Benoni Gauteng Benoni X 20 Benoni Gauteng Benoni X 21 Benoni Gauteng Benoni X 23 Benoni Gauteng Benoni X 25 Benoni Gauteng Benoni X 26 Benoni Gauteng Benoni X 27 Benoni Gauteng Benoni X 35 Benoni Gauteng Benoni X 41 Benoni Gauteng Benoni X 46 Benoni Gauteng Benoni X 5 Benoni Gauteng Benoni X 51 Benoni Gauteng Kleinfontein 67Ir Benoni Gauteng Morehill Benoni Gauteng Morehill X 1 Benoni Gauteng Morehill X 10 Benoni Gauteng Morehill X 13 Benoni Gauteng Morehill X 2 Benoni Gauteng Morehill X 9 Benoni Gauteng Northmead Benoni Gauteng Northmead X 1 Benoni Gauteng Northmead X 2 Benoni Gauteng Northmead X 4 Benoni Gauteng Northmead X 7 Benoni Gauteng Northmead X 9 Benoni Gauteng Rynfield Benoni Gauteng Rynfield Ah Benoni Gauteng Rynfield X 1 Benoni Gauteng Rynfield X 10 Benoni Gauteng Rynfield X 30 Benoni Gauteng Rynfield X 55 Benoni Gauteng Rynfield X 57 Benoni Gauteng Rynfield X 58 Benoni Gauteng Vlakfontein 69Ir Benoni Gauteng Beyers Park X 87 Boksburg Gauteng Beyers Park X 89 Boksburg Gauteng Libradene X 1 Boksburg Gauteng Parkdene Boksburg Gauteng Parkdene X 2 Boksburg Gauteng Parkrand Boksburg Gauteng Sunward Park X 14 Boksburg Gauteng Sunward Park X 20 Boksburg Gauteng Sunward Park X 3 Boksburg Gauteng Sunward Park X 4 Boksburg Gauteng Sunward Park X 5 Boksburg Gauteng Dalpark Brakpan Gauteng Dalpark X 5 Brakpan Gauteng Dalview Brakpan Gauteng Dalview X 1 Brakpan Gauteng Larrendale Brakpan Gauteng Larrendale X 2 Brakpan Gauteng Sonneveld X 14 Brakpan Gauteng Sunair Park X 6 Brakpan Gauteng Bronberrik Centurion Gauteng Celtisdal X 11 Centurion Gauteng Celtisdal X 26 Centurion Gauteng Clubview Centurion Gauteng Clubview X 10 Centurion Gauteng Clubview X 108 Centurion Gauteng Clubview X 12 Centurion Gauteng Clubview X 2 Centurion Gauteng Clubview X 39 Centurion Gauteng Clubview X 4 Centurion Gauteng Clubview X 40 Centurion Gauteng Clubview X 45 Centurion Gauteng Clubview X 48 Centurion Gauteng Clubview X 5 Centurion Gauteng Clubview X 51 Centurion Gauteng Clubview X 57 Centurion Gauteng Clubview X 6 Centurion Gauteng Clubview X 7 Centurion Gauteng Clubview X 77 Centurion Gauteng Clubview X 8 Centurion Gauteng Clubview X 80 Centurion Gauteng Clubview X 90 Centurion Gauteng Clubview X 92 Centurion Gauteng Cornwall Hill Centurion Gauteng Die Hoewes Centurion Gauteng Die Hoewes X 105 Centurion Gauteng Die Hoewes X 166 Centurion Gauteng Die Hoewes X 169 Centurion Gauteng Die Hoewes X 170 Centurion Gauteng Die Hoewes X 177 Centurion Gauteng Die Hoewes X 19 Centurion Gauteng Die Hoewes X 197 Centurion Gauteng Die Hoewes X 200 Centurion Gauteng Die Hoewes X 206 Centurion Gauteng Die Hoewes X 221 Centurion Gauteng Die Hoewes X 237 Centurion Gauteng Die Hoewes X 266 Centurion Gauteng Die Hoewes X 51 Centurion Gauteng Die Hoewes X 84 Centurion Gauteng Die Hoewes X 95 Centurion Gauteng Eldo Meadows Centurion Gauteng Eldoraigne Centurion Gauteng Eldoraigne X 1 Centurion Gauteng Eldoraigne X 11 Centurion Gauteng Eldoraigne X 18 Centurion Gauteng Eldoraigne X 2 Centurion Gauteng Eldoraigne X 23 Centurion Gauteng Eldoraigne X 26 Centurion Gauteng Eldoraigne X 27 Centurion Gauteng Eldoraigne X 28 Centurion Gauteng Eldoraigne X 3 Centurion Gauteng Eldoraigne X 31 Centurion Gauteng Eldoraigne X 32 Centurion Gauteng Eldoraigne X 35 Centurion Gauteng Eldoraigne X 37 Centurion Gauteng Eldoraigne X 38 Centurion Gauteng Eldoraigne X 39 Centurion Gauteng Eldoraigne X 40 Centurion Gauteng Eldoraigne X 42 Centurion Gauteng Eldoraigne X 48 Centurion Gauteng Eldoraigne X 6 Centurion Gauteng Eldoraigne X 9 Centurion Gauteng Hennops Park Centurion Gauteng Hennops Park X 1 Centurion Gauteng Hennops Park X 15 Centurion Gauteng Hennops Park X 16 Centurion Gauteng Hennops Park X 2 Centurion Gauteng Hennops Park X 20 Centurion Gauteng Hennops Park X 21 Centurion Gauteng Hennops Park X 25 Centurion Gauteng Hennops Park X 26 Centurion Gauteng Hennops Park X 29 Centurion Gauteng Hennops Park X 3 Centurion Gauteng Hennops Park X 31 Centurion Gauteng Hennops Park X 33 Centurion Gauteng Hennops Park X 38 Centurion Gauteng Hennops Park X 39 Centurion Gauteng Hennops Park X 41 Centurion Gauteng Hennops Park X 42 Centurion Gauteng Hennops Park X 5 Centurion Gauteng Hennops Park X 54 Centurion Gauteng Hennops Park X 56 Centurion Gauteng Hennops Park X 58 Centurion Gauteng Hennops Park X 62 Centurion Gauteng Hennops Park X 65 Centurion Gauteng Hennops Park X 7 Centurion Gauteng Hennops Park X 70 Centurion Gauteng Hennops Park X 77 Centurion Gauteng Hennops Park X 9 Centurion Gauteng Heuweloord X 2 Centurion Gauteng Heuweloord X 4 Centurion Gauteng Highlands 359Jr Centurion Gauteng Highveld X 43 Centurion Gauteng Highveld X 44 Centurion Gauteng Highveld X 47 Centurion Gauteng Highveld X 50 Centurion Gauteng Highveld X 51 Centurion Gauteng Highveld X 52 Centurion Gauteng Highveld X 59 Centurion Gauteng Highveld X 67 Centurion Gauteng Highveld X 68 Centurion Gauteng Highveld X 7 Centurion Gauteng Highveld X 70 Centurion Gauteng Highveld X 71 Centurion Gauteng Highveld X 75 Centurion Gauteng Highveld X 78 Centurion Gauteng Irene Centurion Gauteng Irene X 10 Centurion Gauteng Irene X 30 Centurion Gauteng Irene X 31 Centurion Gauteng Irene X 4 Centurion Gauteng Irene X 5 Centurion Gauteng Irene X 54 Centurion Gauteng Irene X 72 Centurion Gauteng Kloofzicht Centurion Gauteng Kloofzicht X 2 Centurion Gauteng Kosmosdal X 16 Centurion Gauteng Kosmosdal X 17 Centurion Gauteng Kosmosdal X 18 Centurion Gauteng Kosmosdal X 19 Centurion Gauteng Kosmosdal X 21 Centurion Gauteng Kosmosdal X 22 Centurion Gauteng Kosmosdal X 23 Centurion Gauteng Kosmosdal X 26 Centurion Gauteng Kosmosdal X 30 Centurion Gauteng Kosmosdal X 37 Centurion Gauteng Kosmosdal X 62 Centurion Gauteng Kosmosdal X 71 Centurion Gauteng Lyttelton Ah Centurion Gauteng Lyttelton Ah X 1 Centurion Gauteng Lyttelton Manor Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 1 Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 11 Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 3 Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 4 Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 5 Centurion Gauteng Lyttelton Manor X 6 Centurion Gauteng Monavoni X 3 Centurion Gauteng Monavoni X 6 Centurion Gauteng Raslouw Ah Centurion Gauteng Rooihuiskraal Centurion Gauteng Rooihuiskraal North Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 1 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 14 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 17 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 18 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 19 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 21 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 22 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 23 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 26 Centurion Gauteng Rooihuiskraal North X 27 Centurion Gauteng Rooihuiskraal X 18 Centurion Gauteng Rooihuiskraal X 6 Centurion Gauteng Rooihuiskraal X 9 Centurion Gauteng Rua Vista X 9 Centurion Gauteng Simarlo Ah Centurion Gauteng Tamara Park Centurion Gauteng Villa Rosa Centurion Gauteng Wierda Glen Estate Centurion Gauteng Wierda Park Centurion Gauteng Wierda Park X 1 Centurion Gauteng Wierda Park X 2 Centurion Gauteng Wierda Park X 6 Centurion Gauteng Zwartkop 356Jr Centurion Gauteng Zwartkop X 7 Centurion Gauteng Dowerglen Edenvale Gauteng Dowerglen X 1 Edenvale Gauteng Dowerglen X 3 Edenvale Gauteng Dowerglen X 4 Edenvale Gauteng Dowerglen X 5 Edenvale Gauteng Dunvegan Edenvale Gauteng Dunvegan X 1 Edenvale Gauteng Dunvegan X 2 Edenvale Gauteng Edendale Edenvale Gauteng Edenvale Edenvale Gauteng Elma Park Edenvale Gauteng Elma Park X 1 Edenvale Gauteng Elma Park X 2 Edenvale Gauteng Elma Park X 3 Edenvale Gauteng Elma Park X 4 Edenvale Gauteng Elma Park X 5 Edenvale Gauteng Elma Park X 6 Edenvale Gauteng Elma Park X 7 Edenvale Gauteng Elma Park X 9 Edenvale Gauteng Hurlyvale X 1 Edenvale Gauteng Albemarle X 2 Germiston Gauteng Bassonia Johannesburg Gauteng Bassonia X 1 Johannesburg Gauteng Berario Johannesburg Gauteng Birdhaven Johannesburg Gauteng Birnam Johannesburg Gauteng Blackheath Johannesburg Gauteng Blackheath X 1 Johannesburg Gauteng Blackheath X 2 Johannesburg Gauteng Blackheath X 5 Johannesburg Gauteng Blackheath X 7 Johannesburg Gauteng Braamfontein 53Ir Johannesburg Gauteng Bruma Johannesburg Gauteng Craighall Johannesburg Gauteng Craighall Park Johannesburg Gauteng Crosby Johannesburg Gauteng Cyrildene Johannesburg Gauteng Dunkeld Johannesburg Gauteng Dunkeld West Johannesburg Gauteng East Town Johannesburg Gauteng Eldorado Park Johannesburg Gauteng Elton Hill Johannesburg Gauteng Elton Hill X 1 Johannesburg Gauteng Elton Hill X 2 Johannesburg Gauteng Fairland Johannesburg Gauteng Fairwood Johannesburg Gauteng Forest Town Johannesburg Gauteng Franklin Roosevelt Park Johannesburg Gauteng Franklin Roosevelt Park X 1 Johannesburg Gauteng Glenhazel Johannesburg Gauteng Glenhazel X 2 Johannesburg Gauteng Glenhazel X 4 Johannesburg Gauteng Glenhazel X 6 Johannesburg Gauteng Hawkins Estate Johannesburg Gauteng Highlands North Johannesburg Gauteng Highlands North X 1 Johannesburg Gauteng Houghton Estate Johannesburg Gauteng Illovo X 1 Johannesburg Gauteng Kent View Johannesburg Gauteng Killarney Johannesburg Gauteng Langlaagte North Johannesburg Gauteng Lenasia Johannesburg Gauteng Lenasia South Johannesburg Gauteng Lenasia South X 2 Johannesburg Gauteng Lenasia X 1 Johannesburg Gauteng Lenasia X 11 Johannesburg Gauteng Lenasia X 13 Johannesburg Gauteng Lenasia X 2 Johannesburg Gauteng Lenasia X 3 Johannesburg Gauteng Lenasia X 4 Johannesburg Gauteng Lenasia X 5 Johannesburg Gauteng Lenasia X 6 Johannesburg Gauteng Lenasia X 7 Johannesburg Gauteng Lenasia X 8 Johannesburg Gauteng Lenasia X 9 Johannesburg Gauteng Linksfield Johannesburg Gauteng Linksfield Ridge X 1 Johannesburg Gauteng Linksfield X 1 Johannesburg Gauteng Linksfield X 2 Johannesburg Gauteng Linksfield X 3 Johannesburg Gauteng Melrose Johannesburg Gauteng Melrose Estate Johannesburg Gauteng Melrose North Johannesburg Gauteng Melrose North X 1 Johannesburg Gauteng Melrose North X 10 Johannesburg Gauteng Melrose North X 2 Johannesburg Gauteng Melrose North X 5 Johannesburg Gauteng Melrose North X 7 Johannesburg Gauteng Melrose X 2 Johannesburg Gauteng Newlands Johannesburg Gauteng Northcliff Johannesburg Gauteng Northcliff X 1 Johannesburg Gauteng Northcliff X 10 Johannesburg Gauteng Northcliff X 12 Johannesburg Gauteng Northcliff X 13 Johannesburg Gauteng Northcliff X 15 Johannesburg Gauteng Northcliff X 16 Johannesburg Gauteng Northcliff X 17 Johannesburg Gauteng Northcliff X 18 Johannesburg Gauteng Northcliff X 19 Johannesburg Gauteng Northcliff X 2 Johannesburg Gauteng Northcliff X 20 Johannesburg Gauteng Northcliff X 21 Johannesburg Gauteng Northcliff X 22 Johannesburg Gauteng Northcliff X 23 Johannesburg Gauteng Northcliff X 25 Johannesburg Gauteng Northcliff X 26 Johannesburg Gauteng Northcliff X 3 Johannesburg Gauteng Northcliff X 33 Johannesburg Gauteng Northcliff X 4 Johannesburg Gauteng Northcliff X 5 Johannesburg Gauteng Northcliff X 6 Johannesburg Gauteng Northcliff X 7 Johannesburg Gauteng Northcliff X 9 Johannesburg Gauteng Norwood Johannesburg Gauteng Oaklands Johannesburg Gauteng Orange Grove Johannesburg Gauteng Orchards Johannesburg Gauteng Park Town Johannesburg Gauteng Parkhurst Johannesburg Gauteng Parktown North Johannesburg Gauteng Parktown X 1 Johannesburg Gauteng Parkwood Johannesburg Gauteng Percelia Estate Johannesburg Gauteng Percelia Estate X 1 Johannesburg Gauteng Percelia Estate X 2 Johannesburg Gauteng Richmond Johannesburg Gauteng Riviera Johannesburg Gauteng Rosebank Johannesburg Gauteng Rouxville Johannesburg Gauteng Saxonwold Johannesburg Gauteng Saxonwold X 1 Johannesburg Gauteng Sydenham Johannesburg Gauteng The Gardens Johannesburg Gauteng Valeriedene Johannesburg Gauteng Waterval Estate Johannesburg Gauteng Waverley Johannesburg Gauteng Waverley X 1 Johannesburg Gauteng West Cliff Johannesburg Gauteng West Cliff X 991 Johannesburg Gauteng Winston Ridge Johannesburg Gauteng Glen Marais X 22 Kempton Park Gauteng Blue Hills X 8 Midrand Gauteng Country View X 3 Midrand Gauteng Crowthorne Ah Midrand Gauteng Erand Gardens X 43 Midrand Gauteng Erand Gardens X 92 Midrand Gauteng Halfway Gardens X 119 Midrand Gauteng Kyalami Ah Midrand Gauteng Kyalami Estate Midrand Gauteng Kyalami Estate X 1 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 10 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 12 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 14 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 2 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 3 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 4 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 5 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 7 Midrand Gauteng Kyalami Estate X 8 Midrand Gauteng Kyalami Hills X 1 Midrand Gauteng Midstream Estate Midrand Gauteng Midstream Estate X 1 Midrand Gauteng Midstream Estate X 10 Midrand Gauteng Midstream Estate X 11 Midrand Gauteng Midstream Estate X 2 Midrand Gauteng Midstream Estate X 4 Midrand Gauteng Midstream Estate X 5 Midrand Gauteng Midstream Estate X 6 Midrand Gauteng Midstream Estate X 7 Midrand Gauteng Midstream Estate X 9 Midrand Gauteng Noordwyk X 2 Midrand Gauteng Noordwyk X 3 Midrand Gauteng Noordwyk X 43 Midrand Gauteng Noordwyk X 65 Midrand Gauteng Saddlebrook Estate Midrand Gauteng Sagewood X 1 Midrand Gauteng Sagewood X 10 Midrand Gauteng Summerset X 13 Midrand Gauteng Summerset X 3 Midrand Gauteng Summerset X 6 Midrand Gauteng Vorna Valley Midrand Gauteng Vorna Valley X 27 Midrand Gauteng Vorna Valley X 43 Midrand Gauteng Vorna Valley X 51 Midrand Gauteng Vorna Valley X 57 Midrand Gauteng Witpoort 406Jr Midrand Gauteng Azaadville Mogale City Gauteng Azaadville X 1 Mogale City Gauteng Chancliff Ridge X 11 Mogale City Gauteng Chancliff Ridge X 4 Mogale City Gauteng Dan Pienaarville Mogale City Gauteng Krugersdorp North Mogale City Gauteng Noordheuwel Mogale City Gauteng Noordheuwel X 2 Mogale City Gauteng Noordheuwel X 6 Mogale City Gauteng Pinehaven Country Estate Mogale City Gauteng Quellerie Park Mogale City Gauteng Ruimsig Noord X 1 Mogale City Gauteng Sharon Park Nigel Gauteng Alphen Park Pretoria Gauteng Annlin Pretoria Gauteng Annlin West X 19 Pretoria Gauteng Annlin West X 21 Pretoria Gauteng Annlin West X 7 Pretoria Gauteng Ansaar Estate Pretoria Gauteng Ashlea Gardens Pretoria Gauteng Baileys Muckleneuk Pretoria Gauteng Boardwalk Meander Pretoria Gauteng Boardwalk Villas X 1 Pretoria Gauteng Boardwalk Villas X 2 Pretoria Gauteng Boardwalk X 10 Pretoria Gauteng Boardwalk X 9 Pretoria Gauteng Bronberg Estate Pretoria Gauteng Bronberg X 2 Pretoria Gauteng Bronberg X 6 Pretoria Gauteng Brooklyn Pretoria Gauteng Brummeria Pretoria Gauteng Brummeria X 1 Pretoria Gauteng Brummeria X 13 Pretoria Gauteng Brummeria X 17 Pretoria Gauteng Brummeria X 4 Pretoria Gauteng Bryntirion Pretoria Gauteng Christiaansville Ah Pretoria Gauteng Christoburg Pretoria Gauteng Claudius X 1 Pretoria Gauteng Constantia Park Pretoria Gauteng Constantia Park X 1 Pretoria Gauteng Constantia Park X 2 Pretoria Gauteng Constantia Park X 3 Pretoria Gauteng De Beers Pretoria Gauteng Doornpoort 295Jr Pretoria Gauteng Doornpoort X 40 Pretoria Gauteng Doornpoort X 41 Pretoria Gauteng East Lynne Pretoria Gauteng Elandspoort 357Jr Pretoria Gauteng Elardus Park Pretoria Gauteng Elardus Park X 1 Pretoria Gauteng Elardus Park X 11 Pretoria Gauteng Elardus Park X 15 Pretoria Gauteng Elardus Park X 18 Pretoria Gauteng Elardus Park X 2 Pretoria Gauteng Elardus Park X 20 Pretoria Gauteng Elardus Park X 22 Pretoria Gauteng Elardus Park X 27 Pretoria Gauteng Elardus Park X 3 Pretoria Gauteng Elardus Park X 4 Pretoria Gauteng Elardus Park X 5 Pretoria Gauteng Elardus Park X 6 Pretoria Gauteng Elardus Park X 9 Pretoria Gauteng Equestria X 102 Pretoria Gauteng Equestria X 103 Pretoria Gauteng Equestria X 108 Pretoria Gauteng Equestria X 109 Pretoria Gauteng Equestria X 113 Pretoria Gauteng Equestria X 116 Pretoria Gauteng Equestria X 124 Pretoria Gauteng Equestria X 125 Pretoria Gauteng Equestria X 127 Pretoria Gauteng Equestria X 140 Pretoria Gauteng Equestria X 141 Pretoria Gauteng Equestria X 142 Pretoria Gauteng Equestria X 160 Pretoria Gauteng Equestria X 166 Pretoria Gauteng Equestria X 179 Pretoria Gauteng Equestria X 192 Pretoria Gauteng Equestria X 2 Pretoria Gauteng Equestria X 209 Pretoria Gauteng Equestria X 222 Pretoria Gauteng Equestria X 252 Pretoria Gauteng Equestria X 26 Pretoria Gauteng Equestria X 46 Pretoria Gauteng Equestria X 47 Pretoria Gauteng Equestria X 56 Pretoria Gauteng Equestria X 61 Pretoria Gauteng Equestria X 69 Pretoria Gauteng Equestria X 74 Pretoria Gauteng Equestria X 79 Pretoria Gauteng Equestria X 82 Pretoria Gauteng Equestria X 83 Pretoria Gauteng Equestria X 92 Pretoria Gauteng Equestria X 94 Pretoria Gauteng Equestria X 96 Pretoria Gauteng Erasmia Pretoria Gauteng Erasmuskloof X 2 Pretoria Gauteng Erasmuskloof X 3 Pretoria Gauteng Erasmuskloof X 4 Pretoria Gauteng Erasmusrand Pretoria Gauteng Faerie Glen Pretoria Gauteng Faerie Glen X 1 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 17 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 18 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 2 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 24 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 25 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 26 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 27 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 28 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 3 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 31 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 34 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 36 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 38 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 39 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 40 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 45 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 46 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 48 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 49 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 51 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 55 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 6 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 62 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 63 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 65 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 69 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 7 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 70 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 72 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 73 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 75 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 77 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 78 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 8 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 80 Pretoria Gauteng Faerie Glen X 9 Pretoria Gauteng Garsfontein Pretoria Gauteng Garsfontein X 1 Pretoria Gauteng Garsfontein X 10 Pretoria Gauteng Garsfontein X 11 Pretoria Gauteng Garsfontein X 12 Pretoria Gauteng Garsfontein X 13 Pretoria Gauteng Garsfontein X 14 Pretoria Gauteng Garsfontein X 15 Pretoria Gauteng Garsfontein X 16 Pretoria Gauteng Garsfontein X 17 Pretoria Gauteng Garsfontein X 2 Pretoria Gauteng Garsfontein X 3 Pretoria Gauteng Garsfontein X 4 Pretoria Gauteng Garsfontein X 5 Pretoria Gauteng Garsfontein X 6 Pretoria Gauteng Garsfontein X 7 Pretoria Gauteng Garsfontein X 8 Pretoria Gauteng Georgeville Pretoria Gauteng Glen Lauriston Pretoria Gauteng Groenkloof Pretoria Gauteng Groenkloof 358Jr Pretoria Gauteng Groenkloof X 1 Pretoria Gauteng Groenkloof X 5 Pretoria Gauteng Groenkloof X 9 Pretoria Gauteng Hazelwood Pretoria Gauteng Hillcrest Pretoria Gauteng La Montagne Pretoria Gauteng La Montagne X 1 Pretoria Gauteng La Montagne X 13 Pretoria Gauteng La Montagne X 2 Pretoria Gauteng La Montagne X 3 Pretoria Gauteng La Montagne X 6 Pretoria Gauteng Laudium Pretoria Gauteng Lombardy Estate Pretoria Gauteng Lukas Rand Pretoria Gauteng Lydiana Pretoria Gauteng Lynnrodene Pretoria Gauteng Lynnwood Pretoria Gauteng Lynnwood Glen Pretoria Gauteng Lynnwood Glen X 2 Pretoria Gauteng Lynnwood Manor Pretoria Gauteng Lynnwood Manor X 1 Pretoria Gauteng Lynnwood Manor X 2 Pretoria Gauteng Lynnwood Manor X 3 Pretoria Gauteng Lynnwood Manor X 4 Pretoria Gauteng Lynnwood Manor X 6 Pretoria Gauteng Lynnwood Park Pretoria Gauteng Lynnwood Ridge Pretoria Gauteng Lynnwood Ridge X 12 Pretoria Gauteng Lynnwood Ridge X 14 Pretoria Gauteng Lynnwood Ridge X 2 Pretoria Gauteng Lynnwood Ridge X 5 Pretoria Gauteng Lynnwood X 1 Pretoria Gauteng Magalieskruin Pretoria Gauteng Magalieskruin X 1 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 2 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 21 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 3 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 35 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 46 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 78 Pretoria Gauteng Magalieskruin X 9 Pretoria Gauteng Maroelana Pretoria Gauteng Maroelana X 3 Pretoria Gauteng Menlo Park Pretoria Gauteng Menlo Park X 1 Pretoria Gauteng Menlyn X 1 Pretoria Gauteng Menlyn X 9 Pretoria Gauteng Meyers Park Pretoria Gauteng Meyers Park X 1 Pretoria Gauteng Meyers Park X 11 Pretoria Gauteng Meyers Park X 2 Pretoria Gauteng Meyers Park X 5 Pretoria Gauteng Meyers Park X 7 Pretoria Gauteng Meyers Park X 8 Pretoria Gauteng Montana Pretoria Gauteng Montana Ah Pretoria Gauteng Montana Park Pretoria Gauteng Montana Park X 1 Pretoria Gauteng Montana Park X 12 Pretoria Gauteng Montana Park X 13 Pretoria Gauteng Montana Park X 14 Pretoria Gauteng Montana Park X 17 Pretoria Gauteng Montana Park X 23 Pretoria Gauteng Montana Park X 24 Pretoria Gauteng Montana Park X 25 Pretoria Gauteng Montana Park X 26 Pretoria Gauteng Montana Park X 29 Pretoria Gauteng Montana Park X 30 Pretoria Gauteng Montana Park X 32 Pretoria Gauteng Montana Park X 33 Pretoria Gauteng Montana Park X 37 Pretoria Gauteng Montana Park X 38 Pretoria Gauteng Montana Park X 39 Pretoria Gauteng Montana Park X 42 Pretoria Gauteng Montana Park X 45 Pretoria Gauteng Montana Park X 5 Pretoria Gauteng Montana Park X 54 Pretoria Gauteng Montana Park X 56 Pretoria Gauteng Montana Park X 7 Pretoria Gauteng Montana Park X 78 Pretoria Gauteng Montana Park X 86 Pretoria Gauteng Montana Tuine X 15 Pretoria Gauteng Montana Tuine X 30 Pretoria Gauteng Montana Tuine X 9 Pretoria Gauteng Montana X 101 Pretoria Gauteng Montana X 39 Pretoria Gauteng Montana X 68 Pretoria Gauteng Montana X 77 Pretoria Gauteng Montana X 79 Pretoria Gauteng Montana X 84 Pretoria Gauteng Montana X 92 Pretoria Gauteng Montana X 99 Pretoria Gauteng Monument Park Pretoria Gauteng Monument Park X 1 Pretoria Gauteng Monument Park X 2 Pretoria Gauteng Monument Park X 4 Pretoria Gauteng Monument Park X 7 Pretoria Gauteng Monument Park X 8 Pretoria Gauteng Mooikloof Ridge X 14 Pretoria Gauteng Moreleta Park Pretoria Gauteng Moreleta Park X 1 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 10 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 15 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 16 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 17 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 19 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 2 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 20 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 21 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 23 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 24 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 27 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 28 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 29 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 3 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 30 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 32 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 34 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 36 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 37 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 4 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 41 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 42 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 43 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 44 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 46 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 47 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 48 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 49 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 5 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 50 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 51 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 57 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 60 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 62 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 63 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 64 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 67 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 69 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 7 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 70 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 73 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 77 Pretoria Gauteng Moreleta Park X 9 Pretoria Gauteng Muckleneuk Pretoria Gauteng Muckleneuk X 2 Pretoria Gauteng Murrayfield Pretoria Gauteng Murrayfield X 1 Pretoria Gauteng Murrayfield X 2 Pretoria Gauteng Navors Pretoria Gauteng Newlands Pretoria Gauteng Newlands X 1 Pretoria Gauteng Newlands X 2 Pretoria Gauteng Newmark Estate Pretoria Gauteng Nieuw Muckleneuk Pretoria Gauteng Olympus Ah Pretoria Gauteng Ponda Rosa Pretoria Gauteng Pretoria Central Pretoria Gauteng Pretorius Park Pretoria Gauteng Pretorius Park X 1 Pretoria Gauteng Pretorius Park X 25 Pretoria Gauteng Pretorius Park X 26 Pretoria Gauteng Pretorius Park X 3 Pretoria Gauteng Pretorius Park X 5 Pretoria Gauteng Rietvalleirand Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 2 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 21 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 30 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 31 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 32 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 33 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 34 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 35 Pretoria Gauteng Rietvalleirand X 4 Pretoria Gauteng Shere Ah Pretoria Gauteng Silver View Ridge Pretoria Gauteng Silver Woods Country Estate Pretoria Gauteng Silverton X 6 Pretoria Gauteng Silverton X 9 Pretoria Gauteng Sinoville Pretoria Gauteng Six Fountains Pretoria Gauteng Sterrewag Pretoria Gauteng The Willows 340Jr Pretoria Gauteng The Willows X 1 Pretoria Gauteng The Willows X 13 Pretoria Gauteng The Willows X 14 Pretoria Gauteng The Willows X 15 Pretoria Gauteng The Willows X 17 Pretoria Gauteng The Willows X 19 Pretoria Gauteng The Willows X 23 Pretoria Gauteng The Willows X 30 Pretoria Gauteng The Willows X 36 Pretoria Gauteng The Willows X 41 Pretoria Gauteng The Willows X 47 Pretoria Gauteng The Willows X 50 Pretoria Gauteng The Willows X 51 Pretoria Gauteng The Willows X 53 Pretoria Gauteng The Willows X 54 Pretoria Gauteng The Willows X 57 Pretoria Gauteng The Willows X 60 Pretoria Gauteng The Willows X 62 Pretoria Gauteng The Willows X 64 Pretoria Gauteng The Willows X 68 Pretoria Gauteng The Willows X 70 Pretoria Gauteng The Willows X 79 Pretoria Gauteng The Willows X 82 Pretoria Gauteng The Willows X 9 Pretoria Gauteng Val De Grace Pretoria Gauteng Val De Grace X 11 Pretoria Gauteng Val De Grace X 3 Pretoria Gauteng Val De Grace X 5 Pretoria Gauteng Val De Grace X 6 Pretoria Gauteng Val De Grace X 7 Pretoria Gauteng Val De Grace X 9 Pretoria Gauteng Valhalla Pretoria Gauteng Wapadrand X 1 Pretoria Gauteng Wapadrand X 10 Pretoria Gauteng Wapadrand X 11 Pretoria Gauteng Wapadrand X 12 Pretoria Gauteng Wapadrand X 17 Pretoria Gauteng Wapadrand X 29 Pretoria Gauteng Wapadrand X 3 Pretoria Gauteng Wapadrand X 34 Pretoria Gauteng Wapadrand X 4 Pretoria Gauteng Wapadrand X 5 Pretoria Gauteng Waterkloof Pretoria Gauteng Waterkloof 378Jr Pretoria Gauteng Waterkloof Glen Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 1 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 2 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 3 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 4 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 5 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 6 Pretoria Gauteng Waterkloof Glen X 8 Pretoria Gauteng Waterkloof Golf Estate Pretoria Gauteng Waterkloof Heights X 1 Pretoria Gauteng Waterkloof Heights X 2 Pretoria Gauteng Waterkloof Heights X 3 Pretoria Gauteng Waterkloof Heights X 7 Pretoria Gauteng Waterkloof Heights X 8 Pretoria Gauteng Waterkloof Park Pretoria Gauteng Waterkloof Ridge Pretoria Gauteng Waterkloof Ridge X 2 Pretoria Gauteng Waterkloof Ridge X 5 Pretoria Gauteng Waterkloof Ridge X 6 Pretoria Gauteng Waterkloof Valley Estate Pretoria Gauteng Waterkloof Village Pretoria Gauteng Waterkloof X 1 Pretoria Gauteng Waterkloof X 2 Pretoria Gauteng Waverley Pretoria Gauteng Willow Acres X 10 Pretoria Gauteng Willow Acres X 11 Pretoria Gauteng Willow Acres X 8 Pretoria Gauteng Willow Acres X 9 Pretoria Gauteng Willow Glen Ah Pretoria Gauteng Willow Glen Ah X 1 Pretoria Gauteng Wingate Golf Estate Pretoria Gauteng Wingate Park Pretoria Gauteng Wonderboom Pretoria Gauteng Wonderboom X 1 Pretoria Gauteng Wonderboom X 2 Pretoria Gauteng Wonderboom X 3 Pretoria Gauteng Wonderboom X 4 Pretoria Gauteng Wonderboom X 8 Pretoria Gauteng Zambezi Country Estate Pretoria Gauteng Beverley Gardens Randburg Gauteng Blairgowrie Randburg Gauteng Bordeaux Randburg Gauteng Boschkop 199Iq Randburg Gauteng Boskruin Randburg Gauteng Boskruin X 1 Randburg Gauteng Boskruin X 12 Randburg Gauteng Boskruin X 19 Randburg Gauteng Boskruin X 2 Randburg Gauteng Boskruin X 22 Randburg Gauteng Boskruin X 23 Randburg Gauteng Boskruin X 25 Randburg Gauteng Boskruin X 27 Randburg Gauteng Boskruin X 3 Randburg Gauteng Boskruin X 30 Randburg Gauteng Boskruin X 39 Randburg Gauteng Boskruin X 43 Randburg Gauteng Boskruin X 45 Randburg Gauteng Boskruin X 5 Randburg Gauteng Boskruin X 54 Randburg Gauteng Boskruin X 7 Randburg Gauteng Broadacres X 13 Randburg Gauteng Bromhof X 23 Randburg Gauteng Bromhof X 59 Randburg Gauteng Cresta Randburg Gauteng Cresta X 4 Randburg Gauteng Darrenwood Randburg Gauteng Driefontein 41Ir Randburg Gauteng Ferndale Randburg Gauteng Fontainebleau Randburg Gauteng Jacanlee Randburg Gauteng Johannesburg North Randburg Gauteng Jukskei Park Randburg Gauteng Jukskei Park X 1 Randburg Gauteng Jukskei Park X 2 Randburg Gauteng Jukskei Park X 5 Randburg Gauteng Jukskei Park X 6 Randburg Gauteng Jukskei Park X 9 Randburg Gauteng Kelland Randburg Gauteng Kensington B Randburg Gauteng Lanseria X 45 Randburg Gauteng Lanseria X 46 Randburg Gauteng Linden X 1 Randburg Gauteng Malanshof Randburg Gauteng Malanshof X 1 Randburg Gauteng Malanshof X 17 Randburg Gauteng Malanshof X 4 Randburg Gauteng Malanshof X 5 Randburg Gauteng Malanshof X 6 Randburg Gauteng Malanshof X 8 Randburg Gauteng Maroeladal X 19 Randburg Gauteng Maroeladal X 31 Randburg Gauteng Moret Randburg Gauteng Moret X 2 Randburg Gauteng Moret X 3 Randburg Gauteng Needwood X 8 Randburg Gauteng North Riding Estates Randburg Gauteng North Riding X 4 Randburg Gauteng North Riding X 61 Randburg Gauteng Olivedale X 2 Randburg Gauteng Olivedale X 21 Randburg Gauteng Olivedale X 25 Randburg Gauteng Olivedale X 7 Randburg Gauteng Osummit Randburg Gauteng President Ridge X 7 Randburg Gauteng Rand Park Randburg Gauteng Rand Park Ridge Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 1 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 104 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 112 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 119 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 12 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 123 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 13 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 132 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 14 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 18 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 2 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 22 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 23 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 24 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 3 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 34 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 38 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 40 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 41 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 5 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 51 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 52 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 53 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 57 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 58 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 6 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 7 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 71 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 73 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 74 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 77 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 9 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 92 Randburg Gauteng Rand Park Ridge X 96 Randburg Gauteng Rand Park X 2 Randburg Gauteng Rand Park X 4 Randburg Gauteng Rand Park X 5 Randburg Gauteng Robin Hills Randburg Gauteng Ruiterhof Randburg Gauteng Ruiterhof X 1 Randburg Gauteng Ruiterhof X 6 Randburg Gauteng Sharonlea Randburg Gauteng Sharonlea X 2 Randburg Gauteng Sharonlea X 20 Randburg Gauteng Sharonlea X 21 Randburg Gauteng Sharonlea X 3 Randburg Gauteng Sharonlea X 9 Randburg Gauteng Stratford Randburg Gauteng Sundowner Randburg Gauteng Sundowner X 2 Randburg Gauteng Sundowner X 4 Randburg Gauteng Vandia Grove Randburg Gauteng Vandia Grove X 1 Randburg Gauteng Windsor Randburg Gauteng Constantia Kloof Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 1 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 11 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 12 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 2 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 3 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 4 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 7 Roodepoort Gauteng Constantia Kloof X 9 Roodepoort Gauteng Florida Park X 3 Roodepoort Gauteng Kloofendal X 3 Roodepoort Gauteng Kloofendal X 5 Roodepoort Gauteng Little Falls X 1 Roodepoort Gauteng Little Falls X 2 Roodepoort Gauteng Ruimsig 265Iq Roodepoort Gauteng Strubensvallei Roodepoort Gauteng Strubensvallei X 1 Roodepoort Gauteng Strubensvallei X 12 Roodepoort Gauteng Strubensvallei X 4 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 102 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 117 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 118 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 25 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 29 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 38 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 5 Roodepoort Gauteng Weltevreden Park X 93 Roodepoort Gauteng Atholl Sandton Gauteng Atholl X 1 Sandton Gauteng Atholl X 5 Sandton Gauteng Beverley X 19 Sandton Gauteng Beverley X 41 Sandton Gauteng Bryanston Sandton Gauteng Bryanston West X 1 Sandton Gauteng Bryanston X 1 Sandton Gauteng Bryanston X 13 Sandton Gauteng Bryanston X 16 Sandton Gauteng Bryanston X 23 Sandton Gauteng Bryanston X 25 Sandton Gauteng Bryanston X 28 Sandton Gauteng Bryanston X 3 Sandton Gauteng Bryanston X 31 Sandton Gauteng Bryanston X 34 Sandton Gauteng Bryanston X 35 Sandton Gauteng Bryanston X 36 Sandton Gauteng Bryanston X 37 Sandton Gauteng Bryanston X 38 Sandton Gauteng Bryanston X 39 Sandton Gauteng Bryanston X 40 Sandton Gauteng Bryanston X 45 Sandton Gauteng Bryanston X 48 Sandton Gauteng Bryanston X 5 Sandton Gauteng Bryanston X 54 Sandton Gauteng Bryanston X 58 Sandton Gauteng Bryanston X 59 Sandton Gauteng Bryanston X 63 Sandton Gauteng Bryanston X 64 Sandton Gauteng Bryanston X 66 Sandton Gauteng Bryanston X 68 Sandton Gauteng Bryanston X 69 Sandton Gauteng Bryanston X 7 Sandton Gauteng Bryanston X 70 Sandton Gauteng Bryanston X 75 Sandton Gauteng Bryanston X 77 Sandton Gauteng Bryanston X 78 Sandton Gauteng Bryanston X 8 Sandton Gauteng Bryanston X 84 Sandton Gauteng Bryanston X 87 Sandton Gauteng Country Life Park Sandton Gauteng Cowdray Park X 1 Sandton Gauteng Cramerview Sandton Gauteng Douglasdale Sandton Gauteng Douglasdale Ah Sandton Gauteng Douglasdale X 100 Sandton Gauteng Douglasdale X 109 Sandton Gauteng Douglasdale X 116 Sandton Gauteng Douglasdale X 13 Sandton Gauteng Douglasdale X 141 Sandton Gauteng Douglasdale X 151 Sandton Gauteng Douglasdale X 16 Sandton Gauteng Douglasdale X 162 Sandton Gauteng Douglasdale X 18 Sandton Gauteng Douglasdale X 19 Sandton Gauteng Douglasdale X 21 Sandton Gauteng Douglasdale X 25 Sandton Gauteng Douglasdale X 27 Sandton Gauteng Douglasdale X 28 Sandton Gauteng Douglasdale X 30 Sandton Gauteng Douglasdale X 31 Sandton Gauteng Douglasdale X 36 Sandton Gauteng Douglasdale X 39 Sandton Gauteng Douglasdale X 4 Sandton Gauteng Douglasdale X 42 Sandton Gauteng Douglasdale X 45 Sandton Gauteng Douglasdale X 47 Sandton Gauteng Douglasdale X 48 Sandton Gauteng Douglasdale X 49 Sandton Gauteng Douglasdale X 51 Sandton Gauteng Douglasdale X 56 Sandton Gauteng Douglasdale X 58 Sandton Gauteng Douglasdale X 59 Sandton Gauteng Douglasdale X 63 Sandton Gauteng Douglasdale X 66 Sandton Gauteng Douglasdale X 68 Sandton Gauteng Douglasdale X 76 Sandton Gauteng Douglasdale X 92 Sandton Gauteng Douglasdale X 96 Sandton Gauteng Dunkeld West X 1 Sandton Gauteng Dunkeld West X 2 Sandton Gauteng Dunkeld West X 3 Sandton Gauteng Dunkeld West X 6 Sandton Gauteng Duxberry Sandton Gauteng Duxberry X 1 Sandton Gauteng Eastgate Sandton Gauteng Eastgate X 4 Sandton Gauteng Edenburg Sandton Gauteng Epsom Downs Sandton Gauteng Fourways Sandton Gauteng Fourways X 10 Sandton Gauteng Fourways X 15 Sandton Gauteng Fourways X 16 Sandton Gauteng Fourways X 27 Sandton Gauteng Fourways X 34 Sandton Gauteng Fourways X 8 Sandton Gauteng Gallo Manor X 2 Sandton Gauteng Glenadrienne Sandton Gauteng Hurlingham Sandton Gauteng Hurlingham X 5 Sandton Gauteng Hyde Park Sandton Gauteng Hyde Park X 12 Sandton Gauteng Hyde Park X 123 Sandton Gauteng Hyde Park X 15 Sandton Gauteng Hyde Park X 19 Sandton Gauteng Hyde Park X 2 Sandton Gauteng Hyde Park X 21 Sandton Gauteng Hyde Park X 27 Sandton Gauteng Hyde Park X 28 Sandton Gauteng Hyde Park X 32 Sandton Gauteng Hyde Park X 37 Sandton Gauteng Hyde Park X 38 Sandton Gauteng Hyde Park X 39 Sandton Gauteng Hyde Park X 42 Sandton Gauteng Hyde Park X 44 Sandton Gauteng Hyde Park X 46 Sandton Gauteng Hyde Park X 47 Sandton Gauteng Hyde Park X 49 Sandton Gauteng Hyde Park X 5 Sandton Gauteng Hyde Park X 73 Sandton Gauteng Hyde Park X 77 Sandton Gauteng Hyde Park X 8 Sandton Gauteng Hyde Park X 80 Sandton Gauteng Hyde Park X 81 Sandton Gauteng Hyde Park X 82 Sandton Gauteng Hyde Park X 86 Sandton Gauteng Hyde Park X 87 Sandton Gauteng Hyde Park X 89 Sandton Gauteng Hyde Park X 90 Sandton Gauteng Hyde Park X 96 Sandton Gauteng Illovo Sandton Gauteng Illovo X 2 Sandton Gauteng Illovo X 3 Sandton Gauteng Inanda Sandton Gauteng Inanda X 1 Sandton Gauteng Klevehill Park Sandton Gauteng Lone Hill X 10 Sandton Gauteng Lone Hill X 13 Sandton Gauteng Lone Hill X 19 Sandton Gauteng Lone Hill X 21 Sandton Gauteng Lone Hill X 23 Sandton Gauteng Lone Hill X 7 Sandton Gauteng Lone Hill X 9 Sandton Gauteng Lyme Park Sandton Gauteng Lyme Park X 4 Sandton Gauteng Magaliessig X 1 Sandton Gauteng Magaliessig X 22 Sandton Gauteng Magaliessig X 25 Sandton Gauteng Magaliessig X 31 Sandton Gauteng Moodie Hill Sandton Gauteng Moodie Hill X 2 Sandton Gauteng Morningside Sandton Gauteng Morningside Manor Sandton Gauteng Morningside Manor X 1 Sandton Gauteng Morningside Manor X 2 Sandton Gauteng Morningside Manor X 4 Sandton Gauteng Morningside X 1 Sandton Gauteng Morningside X 103 Sandton Gauteng Morningside X 106 Sandton Gauteng Morningside X 122 Sandton Gauteng Morningside X 123 Sandton Gauteng Morningside X 127 Sandton Gauteng Morningside X 132 Sandton Gauteng Morningside X 148 Sandton Gauteng Morningside X 149 Sandton Gauteng Morningside X 164 Sandton Gauteng Morningside X 167 Sandton Gauteng Morningside X 171 Sandton Gauteng Morningside X 24 Sandton Gauteng Morningside X 25 Sandton Gauteng Morningside X 37 Sandton Gauteng Morningside X 38 Sandton Gauteng Morningside X 39 Sandton Gauteng Morningside X 44 Sandton Gauteng Morningside X 47 Sandton Gauteng Morningside X 53 Sandton Gauteng Morningside X 59 Sandton Gauteng Morningside X 63 Sandton Gauteng Morningside X 7 Sandton Gauteng Morningside X 75 Sandton Gauteng Morningside X 79 Sandton Gauteng Morningside X 8 Sandton Gauteng Morningside X 80 Sandton Gauteng Morningside X 86 Sandton Gauteng Morningside X 87 Sandton Gauteng Morningside X 94 Sandton Gauteng Morningside X 96 Sandton Gauteng Morningside X 98 Sandton Gauteng New Brighton Sandton Gauteng Norscot Sandton Gauteng Norscot X 1 Sandton Gauteng Norscot X 2 Sandton Gauteng Parkmore Sandton Gauteng Parkmore X 1 Sandton Gauteng Paulshof Sandton Gauteng Paulshof X 1 Sandton Gauteng Paulshof X 9 Sandton Gauteng Petervale Sandton Gauteng River Club Sandton Gauteng River Club X 1 Sandton Gauteng River Club X 10 Sandton Gauteng River Club X 12 Sandton Gauteng River Club X 13 Sandton Gauteng River Club X 15 Sandton Gauteng River Club X 17 Sandton Gauteng River Club X 2 Sandton Gauteng River Club X 21 Sandton Gauteng River Club X 22 Sandton Gauteng River Club X 24 Sandton Gauteng River Club X 26 Sandton Gauteng River Club X 3 Sandton Gauteng River Club X 31 Sandton Gauteng River Club X 32 Sandton Gauteng River Club X 33 Sandton Gauteng River Club X 36 Sandton Gauteng River Club X 39 Sandton Gauteng River Club X 4 Sandton Gauteng River Club X 5 Sandton Gauteng River Club X 6 Sandton Gauteng River Club X 7 Sandton Gauteng River Club X 9 Sandton Gauteng Rivonia X 1 Sandton Gauteng Sandhurst Sandton Gauteng Sandhurst X 3 Sandton Gauteng Sandhurst X 4 Sandton Gauteng Sandhurst X 6 Sandton Gauteng Sandown Sandton Gauteng Sandown X 10 Sandton Gauteng Sandown X 20 Sandton Gauteng Sandown X 24 Sandton Gauteng Sandown X 3 Sandton Gauteng Sandown X 44 Sandton Gauteng Sandown X 50 Sandton Gauteng Sandown X 7 Sandton Gauteng Sandown X 9 Sandton Gauteng Solridge Sandton Gauteng Strathavon Sandton Gauteng Strathavon X 1 Sandton Gauteng Strathavon X 12 Sandton Gauteng Strathavon X 13 Sandton Gauteng Strathavon X 29 Sandton Gauteng Strathavon X 3 Sandton Gauteng Strathavon X 32 Sandton Gauteng Strathavon X 37 Sandton Gauteng Strathavon X 38 Sandton Gauteng Strathavon X 39 Sandton Gauteng Strathavon X 4 Sandton Gauteng Strathavon X 40 Sandton Gauteng Strathavon X 5 Sandton Gauteng Sunninghill Sandton Gauteng Sunninghill X 33 Sandton Gauteng Sunset Acres X 1 Sandton Gauteng Wierda Valley Sandton Gauteng Willowild Sandton Gauteng Witkoppen X 11 Sandton Gauteng Witkoppen X 112 Sandton Gauteng Witkoppen X 2 Sandton Gauteng Witkoppen X 3 Sandton Gauteng Witkoppen X 6 Sandton Gauteng Witkoppen X 64 Sandton Gauteng Witkoppen X 7 Sandton Gauteng Witkoppen X 74 Sandton Gauteng Witkoppen X 75 Sandton Gauteng Witkoppen X 93 Sandton Gauteng Woodmead Sandton Gauteng Woodmead X 11 Sandton Gauteng Woodmead X 23 Sandton Gauteng Woodmead X 4 Sandton Gauteng Diepkloof Ext Soweto Gauteng Diepkloof X 2 Soweto Gauteng Orlando West Soweto Gauteng Pimville Zone 7 Soweto Gauteng Selcourt Springs Gauteng Selcourt X 3 Springs Gauteng Selection Park Springs Gauteng Athlone Park Amanzimtoti Kwazulu Natal Alverstone Assagay Kwazulu Natal Ballito Ballito Kwazulu Natal Ballito Business Park Ballito Kwazulu Natal Compensation Beach Ballito Kwazulu Natal Willard Beach Ballito Kwazulu Natal Bothas Hill Bothas Hill Kwazulu Natal Cornubia Cornubia Kwazulu Natal Athlone Durban Kwazulu Natal Brighton Beach Durban Kwazulu Natal Broadway Durban Kwazulu Natal Durban Central Durban Kwazulu Natal Essenwood Durban Kwazulu Natal Glen Anil Durban Kwazulu Natal Glenashley Durban Kwazulu Natal Glenhills Durban Kwazulu Natal Greyville Durban Kwazulu Natal Grosvenor Durban Kwazulu Natal Morningside Durban Kwazulu Natal Musgrave Durban Kwazulu Natal Old Fort Durban Kwazulu Natal Park Hill Durban Kwazulu Natal Peter Road Durban Kwazulu Natal Prospect Hall Durban Kwazulu Natal Red Hill Durban Kwazulu Natal Riverhorse Valley Durban Kwazulu Natal Stamford Hill Durban Kwazulu Natal Sydenham Durban Kwazulu Natal Umgeni Business Park Durban Kwazulu Natal Umgeni Park Durban Kwazulu Natal Virginia Durban Kwazulu Natal Wentworth Durban Kwazulu Natal Windermere Durban Kwazulu Natal Grantham Park Empangeni Kwazulu Natal Kildare Empangeni Kwazulu Natal Richem Empangeni Kwazulu Natal Chelmsfordville Gillitts Kwazulu Natal Gillitts Gillitts Kwazulu Natal St Helier Gillitts Kwazulu Natal Winston Park Gillitts Kwazulu Natal Albany Hillcrest Kwazulu Natal Albinia Hillcrest Kwazulu Natal Belvedere Hillcrest Kwazulu Natal Belvedere Ext Hillcrest Kwazulu Natal Cotswold Downs Golf Estate Hillcrest Kwazulu Natal Hillcrest Hillcrest Kwazulu Natal Hillcrest (Camelot Estate) Hillcrest Kwazulu Natal Hillcrest (Langford Estate) Hillcrest Kwazulu Natal Hillcrest Park Hillcrest Kwazulu Natal Hilldene Hillcrest Kwazulu Natal Plantations Hillcrest Kwazulu Natal Panorama Park Kingsburgh Kwazulu Natal Forest Hills Kloof Kwazulu Natal Kloof Kloof Kwazulu Natal Krantzkloof Kloof Kwazulu Natal Mount Edgecombe Estate Mount Edgecombe Kwazulu Natal Mount Edgecombe North Mount Edgecombe Kwazulu Natal Athlone Pietermaritzburg Kwazulu Natal Clarendon Pietermaritzburg Kwazulu Natal Pietermaritzburg Central Pietermaritzburg Kwazulu Natal Town Bush Valley Pietermaritzburg Kwazulu Natal Wembley Pietermaritzburg Kwazulu Natal Cowies Hill Pinetown Kwazulu Natal Mahogany Ridge Pinetown Kwazulu Natal Padfield Park Pinetown Kwazulu Natal Paradise Valley Pinetown Kwazulu Natal The Wolds Pinetown Kwazulu Natal Westmead Pinetown Kwazulu Natal Zimbali Coastal Forest Estate Port Zimbali Kwazulu Natal Simbithi Eco Estate Salt Rock Kwazulu Natal Shelly Beach Shelly Beach Kwazulu Natal Shelly Beach (Bay Hill) Shelly Beach Kwazulu Natal Ocean View Stanger Kwazulu Natal Umbogintwini Umbogintwini Kwazulu Natal Hawaan Umhlanga Rocks Kwazulu Natal La Lucia Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Prestondale Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Somerset Park Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Sunningdale Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Umhlanga Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Umhlanga Ridge Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Umhlanga Rocks Umhlanga Rocks Kwazulu Natal Waterfall Waterfall Kwazulu Natal Atholl Heights Westville Kwazulu Natal Berea West Westville Kwazulu Natal Beverley Hills Westville Kwazulu Natal Chiltern Hills Westville Kwazulu Natal Dawncliffe Westville Kwazulu Natal Dawncrest Westville Kwazulu Natal Erin Go Bracht Westville Kwazulu Natal Grayleigh Westville Kwazulu Natal Rouken Glen Westville Kwazulu Natal Westville Westville Kwazulu Natal Woodside Westville Kwazulu Natal Giyani Unit Ba Giyane Limpopo Louis Trichardt Louis Trichardt Limpopo Broadlands Polokwane Limpopo Dio Vista Nelspruit Mpumalanga Stonehenge X 1 Nelspruit Mpumalanga Stonehenge X 8 Nelspruit Mpumalanga The Terrace Nelspruit Mpumalanga West Acres X 13 Nelspruit Mpumalanga West Acres X 16 Nelspruit Mpumalanga West Acres X 25 Nelspruit Mpumalanga Harmonie 486Jq Brits North West Province Kosmos Brits North West Province Kosmos X 1 Brits North West Province Schoemansville X 2 Brits North West Province Eagles Landing Hartbeespoort North West Province Hartbeestpoort 482Jq Hartbeespoort North West Province Meerhof Hartbeespoort North West Province Pecanwood Golf Estate Hartbeespoort North West Province The Islands Estate Hartbeespoort North West Province Cashan X 19 Rustenburg North West Province El Toro Park Kimberley Northern Cape Herlear Kimberley Northern Cape Hillcrest Kimberley Northern Cape Minerva Gardens Kimberley Northern Cape Monument Heights Kimberley Northern Cape Royldene Kimberley Northern Cape Roylglen Kimberley Northern Cape Athlone Athlone Western Cape Belthorn Estate Athlone Western Cape Crawford Athlone Western Cape Gatesville Athlone Western Cape Rondebosch East Athlone Western Cape Rylands Athlone Western Cape Surrey Estate Athlone Western Cape Bellville Bellville Western Cape Boston Bellville Western Cape De Bron Bellville Western Cape Door De Kraal Bellville Western Cape Hoheizen Bellville Western Cape Loevenstein Bellville Western Cape Oude Westhof Bellville Western Cape Proteavallei Bellville Western Cape Selborne Bellville Western Cape Van Riebeeckshof Bellville Western Cape Vredelust Bellville Bellville Western Cape Welgedacht Bellville Western Cape Welgemoed Bellville Western Cape Belvedere Belvedere Western Cape Belvedere Estate Belvedere Western Cape Belvedere Heights Belvedere Western Cape Belvedere Park Belvedere Western Cape Bergvliet Bergvliet Western Cape Sweet Valley Bergvliet Western Cape Boquinar Bishop Lavis Western Cape Big Bay Beach Club Bloubergstrand Western Cape Blouberg Hills Estate Bloubergstrand Western Cape Bloubergstrand Bloubergstrand Western Cape Sandown Estate Bloubergstrand Western Cape Arabella Country Estate Bot River Western Cape Brackenfell South Brackenfell Western Cape Burgundy Brackenfell Western Cape Kaapsig Brackenfell Western Cape Klein Bron Brackenfell Western Cape Protea Heights Brackenfell Western Cape Sonkring Brackenfell Western Cape Vredekloof Heights Brackenfell Western Cape Bakoven Camps Bay Western Cape Camps Bay Camps Bay Western Cape Clifton Camps Bay Western Cape Cape Town Cape Town Western Cape Gardens Cape Town Western Cape Marina Residential Cape Town Western Cape Oranjezicht Cape Town Western Cape Tamboerskloof Cape Town Western Cape Zonnebloem Cape Town Western Cape Claremont Claremont Western Cape Kenilworth Claremont Western Cape Newlands Claremont Western Cape Bel Ombre Constantia Western Cape Constantia Constantia Western Cape Constantia Heights Constantia Western Cape Constantia Vale Constantia Western Cape Fir Grove Constantia Western Cape Glen Alpine Constantia Western Cape Klaassenbosch Constantia Western Cape Nova Constantia Constantia Western Cape Orchid Close Estate Constantia Western Cape Sillery Constantia Western Cape Silverhurst Constantia Western Cape Strawberry Hill Constantia Western Cape Grotto Bay Darling Western Cape Diep River Diep River Western Cape Albury Place Pinehurst Durbanville Western Cape Aurora Durbanville Western Cape Country Places Durbanville Western Cape Donkervliet Pinehurst Durbanville Western Cape Driebergen Pinehurst Durbanville Western Cape Durbanvale Durbanville Western Cape Durbanville Durbanville Western Cape Durbanville Hills Durbanville Western Cape Durbanville Meadows Durbanville Western Cape Eversdal Heights(Vygeboord) Durbanville Western Cape Goedemoed Durbanville Western Cape Longwood Pinehurst Durbanville Western Cape Oakwood Pinehurst Durbanville Western Cape Olive Close Pinehurst Durbanville Western Cape Pinehurst Durbanville Western Cape Sonstraal Durbanville Western Cape Sonstraal Heights Durbanville Western Cape Summerwood Pinehurst Durbanville Western Cape The Crest Durbanville Western Cape Valmary Park Durbanville Western Cape Vierlanden Durbanville Western Cape Vygeboom Durbanville Western Cape Welgevonden Durbanville Western Cape Wellway Park Durbanville Western Cape Kelderhof Country Village Faure Western Cape Clovelly Fish Hoek Western Cape Fish Hoek Fish Hoek Western Cape Franschhoek Franschhoek Western Cape Le Ferme Chantelle Franschhoek Western Cape Earls Court Lifestyle Estate George Western Cape Earls Court The Village George Western Cape Glen Heath George Western Cape Glenwood George Western Cape Golf Park 1 George Western Cape Golf Park 3 George Western Cape Groenkloof Retirement Village George Western Cape Heather Heights George Western Cape Heather Park George Western Cape Heatherlands George Western Cape Homewood Village George Western Cape Kingswood Golf Estate George Western Cape Kingswood Hamlet George Western Cape Kraaibosch 195Farm George Western Cape Kraaibosch Country Estate George Western Cape Kraaibosch Manor George Western Cape Thornton Goodwood Western Cape Antilles Cayman Beach Gordons Bay Western Cape Gordons Bay Gordons Bay Western Cape Harbour Island Gordons Bay Western Cape Zeekoevlei Grassy Park Western Cape Guguletu Guguletu Western Cape Mountview Hanover Park Western Cape Penlyn Estate Hanover Park Western Cape Hermanus Hermanus Western Cape Hanging Meadows Hout Bay Western Cape Hout Bay Hout Bay Western Cape Kenrock Country Estate Hout Bay Western Cape Klein Leeukop Private Estate Hout Bay Western Cape Mount Rhodes Hout Bay Western Cape Fisher Haven Knysna Western Cape Forest Gardens Estate Knysna Western Cape Heuwelkruin Knysna Western Cape Highlands Estate Knysna Western Cape Hunters Estate Knysna Western Cape Hunters Home Knysna Western Cape Hunters Village Knysna Western Cape Knysna Knysna Western Cape Knysna Heights Knysna Western Cape Leisure Isle Knysna Western Cape Paradise Knysna Western Cape Rexford Knysna Western Cape The Heads Knysna Western Cape Westhill Knysna Western Cape Deo Gracia Kuilsrivier Western Cape Haasendal Kuilsrivier Western Cape Jacarandas Kuilsrivier Western Cape Klein Zevenwacht Estate Kuilsrivier Western Cape Zevendal Kuilsrivier Western Cape Zevenwacht Country Estate Kuilsrivier Western Cape Zevenzicht Estate Kuilsrivier Western Cape Blue Lagoon Langebaan Western Cape Calypso Beach Langebaan Western Cape Langebaan Country Estate Langebaan Western Cape Llandudno Llandudno Western Cape Meadow Ridge Meadow Ridge Western Cape Atlantic Beach Golf Estate Melkbosstrand Western Cape Century City Milnerton Western Cape Royal Ascot Milnerton Western Cape Royal Ascot (Arena North) Milnerton Western Cape Royal Ascot (Coral Grove) Milnerton Western Cape Royal Ascot (The Stableyard) Milnerton Western Cape Sunset Beach Milnerton Western Cape Sunset Village Milnerton Western Cape Fijnbosch Park Mossel Bay Western Cape Mossel Bay Golf Estate Mossel Bay Western Cape Lakeside Muizenberg Western Cape Chapmans Bay Estate Noordhoek Western Cape Noordhoek Noordhoek Western Cape San Michele Noordhoek Western Cape Hemel En Aarde Estate Onrus River Western Cape Paarl Paarl Western Cape Suider Paarl Paarl Western Cape Val De Vie Estate Paarl Western Cape Vrykyk Paarl Western Cape Baronetcy Parow Western Cape Kleinbosch Parow Western Cape Kleinmeer Lifestyle Village Parow Western Cape La Provence Parow Western Cape Leopard Rock Estate Parow Western Cape Parow Industrial Parow Western Cape Plattekloof Parow Western Cape Welgelegen Parow Western Cape Pinelands Pinelands Western Cape Pinewood Village Pinelands Western Cape Robertson Robertson Western Cape Mowbray Rondebosch Western Cape Rondebosch Rondebosch Western Cape Rosebank Rondebosch Western Cape Bantry Bay Sea Point Western Cape Fresnaye Sea Point Western Cape Mouille Point Sea Point Western Cape Sea Point Sea Point Western Cape Belaire Winlands Estate Somerset West Western Cape Blue Crane Estate Somerset West Western Cape Briza Somerset West Western Cape Brookside Village Somerset West Western Cape Fraaigelegen Somerset West Western Cape Golden Acre Somerset West Western Cape Golden Acre (Albourne Estate) Somerset West Western Cape Golden Hill Somerset West Western Cape Hageland Somerset West Western Cape Helderrand Somerset West Western Cape Heldervue Somerset West Western Cape Helena Heights Somerset West Western Cape Illaire Somerset West Western Cape Jonkers Hoogte Somerset West Western Cape Kalamunda Somerset West Western Cape La Concorde Somerset West Western Cape La Sandra Somerset West Western Cape Land En Zeezicht Somerset West Western Cape Meerhof Somerset West Western Cape Monte Sereno Somerset West Western Cape Olijven Hof Estate Somerset West Western Cape Parel Valley Somerset West Western Cape Rome Glen Somerset West Western Cape Silver Fox Estate Somerset West Western Cape Somerset Heights Somerset West Western Cape Somerset Ridge Somerset West Western Cape Somerset West Somerset West Western Cape Spanish Farm Somerset West Western Cape Steynsrust Somerset West Western Cape The Links Somerset West Western Cape Van Der Stel Somerset West Western Cape Vredenberg Estate Somerset West Western Cape Westridge Somerset West Western Cape Zandberg Somerset West Western Cape Nietgegund 516Farm Stellenbosch Western Cape Stellenbosch Stellenbosch Western Cape Lake Michelle Sunnydale Western Cape Stonehaven Estate Sunnydale Western Cape Sun Valley Sunnydale Western Cape Atlas Gardens Table View Western Cape Flamingovlei Table View Western Cape Parklands Table View Western Cape Table View Table View Western Cape Wentworth Village Table View Western Cape Nieuwe Steenberg Tokai Western Cape Steenberg Golf Estate Tokai Western Cape Tokai Tokai Western Cape Wilderness East Wilderness Western Cape Wilderness Garden Estate Wilderness Western Cape Paglande Worcester Western Cape Worcester Worcester Western Cape Bishopscourt Wynberg Western Cape Plumstead Wynberg Western Cape Wynberg Wynberg Western Cape

