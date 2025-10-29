Cellular29.10.2025

Cell C price increases in South Africa

Cell C has started notifying customers about its annual price adjustments for postpaid contracts and insurance premiums, which will take effect on 1 December 2025.

The mobile network operator said the changes were necessary so that it could “continue providing reliable, innovative services” and maintain its high standards.

Postpaid tariff plans will increase by an average of 8%, while insurance premiums are going up by an average of 10%. However, out-of-bundle rates and device fees remain unchanged.

Therefore, Cell C said that the overall average monthly postpaid bill will increase by 4%, in line with Consumer Price Index for services at 3.6% in July 2025.

In MyBroadband’s quick perusal of the individual price adjustments, the highest increases for postpaid plans were 11% on the Epic 100, SmartData Postpaid 1GB, and Pinnacle 1GB TopUp 2022 products.

In insurance premiums, the highest increases were 15% for premiums on basic insurance for devices up to R1,000 and up to R7,500, as well as insurance against loss and theft for devices worth up to R2,500.

Cell C said the adjustments were essential to balance rising operational costs with its commitment to innovation, service quality, and network investment.

“We’ve worked diligently to keep increases as low as possible, with some plans seeing below-average adjustments.”

The mobile network said its tariffs remained highly competitive and offered exceptional value backed by reliable connectivity.

Cell C thanked customers for their continued trust and support and said that their connectivity experience was its top priority.

“Through continuous investment and strategic partnerships, we have significantly enhanced our network quality, coverage, and value – so you can enjoy seamless connectivity wherever you are,” Cell C said.

MyBroadband Insights research showed Cell C briefly surpassed Vodacom to become South Africa’s second-best cellular operator by network quality in the second quarter of 2025.

Cell C advised customers with any questions or need assistance, please don’t hesitate to reach out to our customer service team on 084135.

The tables below outline all the price adjustments that Cell C will be implementing on its postpaid plans and insurance products from 1 December 2025.

Elevate +

Tariff planCurrent priceNew priceNominal increase% increase
Cell C Elevate 1 + TopUpR149R159R107%
Cell C Elevate 2 + TopUpR229R249R209%
Cell C Elevate 3 + TopUpR399R429R308%
Cell C Elevate 4 + TopUpR599R649R508%
Cell C Elevate 5 + TopUpR999R1 069R707%
Cell C Elevate 6 + TopUpR1 499R1 599R1007%
Cell C Elevate 1 +R149R159R107%
Cell C Elevate 2 +R229R249R209%
Cell C Elevate 3 +R399R429R308%
Cell C Elevate 4 +R599R649R508%
Cell C Elevate 5 +R999R1 069R707%
Cell C Elevate 6 +R1 499R1 599R1007%

SmartData

Tariff planCurrent priceNew priceNominal increase% increase
SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) TopUp 2023		R109R119R109%
SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) TopUp 2023		R159R175R1610%
SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) TopUp 2023		R219R239R209%
SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) TopUp 2023		R429R459R307%
SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) TopUp 2023		R635R689R549%
SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) 2023		R109R119R109%
SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) 2023		R159R175R1610%
SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) 2023		R219R239R209%
SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) 2023		R429R459R307%
SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) 2023		R635R689R549%
SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) TopUp Month-to-Month		R119R129R108%
SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) TopUp Month-to-Month		R169R179R106%
SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) TopUp Month-to-Month		R219R239R209%
SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) TopUp Month-to-Month		R449R479R307%
SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) TopUp Month-to-Month		R665R719R548%

Device Insurance

ProductCurrent priceNew priceNominal increase% increase
Device Insurance (max. cover R1,000)R35.00R39.00R4.0011%
Device Insurance (max. cover R2500)R45.00R49.00R4.009%
Device Insurance (max. cover R5000)R85.00R90.00R5.006%
Device Insurance (max. cover R7500)R125.00R135.00R10.008%
Device Insurance (max. cover R9000)R150.00R159.00R9.006%
Device Insurance (max. cover R12000)R200.00R209.00R9.004%
Device Insurance (max. cover R15000)R235.00R245.00R10.004%
Device Insurance (max. cover R20000)R290.00R299.00R9.003%
Device Insurance (max. cover R25000)R310.00R325.00R15.005%
Device Insurance (max. cover R30000)R365.00R379.00R14.004%
Device Insurance (max. cover R35000)R439.00R459.00R20.005%
Device Insurance (max. cover R42500)R549.00R559.00R10.002%
Device Insurance (max. cover R50,000)R639.00R659.00R20.003%
Device Insurance (max. cover R50,001-R60,000)R780.00R799.00R19.002%
Insurance (max. R2500)R25.00R27.50R2.5010%
Insurance
(max. R5,000)		R35.00R39.00R4.0011%
Insurance
(max. R7500)		R59.00R65.00R6.0010%
Insurance
(max. R9,000)		R69.00R75.00R6.009%
Insurance
(max. R12,000)		R85.00R90.00R5.006%
Insurance
(max. R15,000)		R99.00R105.00R6.006%
Insurance
(max. R20,000)		R125.00R135.00R10.008%
Insurance
(max. R25,000)		R145.00R155.00R10.007%
Insurance (max. R30,000)R165.00R175.00R10.006%
Insurance (max. R35000)R219.00R229.00R10.005%
Device Ins. Acc. Damage
(max. R42500)		R259.00R269.00R10.004%
Device Ins. Acc. Damage
(max. R50,000)		R279.00R289.00R10.004%
Device Insurance Accidental Damage Cover (max. cover R50,001 – R60,000)R360.00R399.00R39.0011%
Insurance Loss and Theft
(max. R2,500)		R39.00R45.00R6.0015%
Insurance Loss and Theft
(max. R5,000)		R65.00R70.00R5.008%
Insurance Loss and Theft
(max. R7,500)		R99.00R105.00R6.006%
Insurance Loss and Theft
(max. R9,000)		R119.00R125.00R6.005%
Insurance Loss and Theft (max. R12000)R149.00R155.00R6.004%
Insurance Loss and Theft
(max. R15000)		R189.00R199.00R10.005%
Insurance Loss and Theft
(max. R20,000)		R249.00R259.00R10.004%
Insurance Loss and Theft
(max. R25,000)		R269.00R279.00R10.004%
Insurance Loss and Theft (max. R30000)R299.00R309.00R10.003%
Insurance Loss and Theft (max. R35000)R349.00R359.00R10.003%
Device Ins. Loss Theft (max.R42500)R429.00R449.00R20.005%
Device Ins. Loss Theft (max.R50,000)R519.00R549.00R30.006%
Device Insurance Loss and Theft Cover
(max. cover R50,001 – R60000)		R625.00R649.00R24.004%
Insurance Basic (max. R1,000)R6.50R7.50R1.0015%
Insurance Basic (max. R2,500)R7.50R8.50R1.0013%
Insurance Basic (max. R5,000)R9.00R10.00R1.0011%
Insurance Basic (max. R7,500)R13.00R15.00R2.0015%
Insurance Basic (max. R9,000)R20.00R22.00R2.0010%
Insurance Basic (max. R12,000)R26.00R28.00R2.008%
Insurance Basic (max. R15,000)R33.00R35.00R2.006%

Legacy products

Tariff planCurrent priceNew priceNominal increase% increase
Cell C Business Connect StandardR6,000.00R6,479.00R479.008%
Cell C Business Connect R10,000R11,000.00R11,879.00R879.008%
Business Chat 1000 LCRR730.00R789.00R59.008%
Cell C Elevate 2 2023R225.00R241.00R16.007%
Cell C Elevate 2R225.00R241.00R16.007%
Cell C Elevate 4R1,059.00R1,099.00R40.004%
Cell C Elevate 3 2023R439.00R469.00R30.007%
Cell C Elevate 1 2023R139.00R149.00R10.007%
Cell C Elevate 3R439.00R469.00R30.007%
Cell C Elevate 1R139.00R149.00R10.007%
Cell C Elevate 2 TopUp 2023R225.00R241.00R16.007%
Cell C Elevate 2 TopUpR225.00R241.00R16.007%
Cell C Elevate 1 TopUp 2023R139.00R149.00R10.007%
Cell C Elevate 1 TopUpR139.00R149.00R10.007%
Cell C Elevate 3 TopUp 2023R439.00R469.00R30.007%
Cell C Elevate 4 TopUpR1,059.00R1,099.00R40.004%
Cell C Elevate 3 TopUpR439.00R469.00R30.007%
Connecta 5GBR75.00R79.00R4.005%
Connecta 50GB 2020R265.00R289.00R24.009%
Connecta 1TBR1,099.00R1,189.00R90.008%
Connecta 15GBR349.00R379.00R30.009%
Connecta 100GBR1,199.00R1,289.00R90.008%
Connecta 200GB 2020R849.00R919.00R70.008%
Connecta 25GBR579.00R629.00R50.009%
Connecta 200GBR1,679.00R1,809.00R130.008%
Connecta 50GBR779.00R839.00R60.008%
Connector 1R579.00R629.00R50.009%
Connector 3R949.00R1,019.00R70.007%
Control Chat 100 Standard
(100 SMS, R115)		R100.88R109.00R8.128%
Control Chat 100 Per Second
(100 SMS, R115)		R100.88R109.00R8.128%
Control Chat 100 AllDay
(100 SMS, R115)		R100.88R109.00R8.128%
Epic 150R110.00R119.00R9.008%
Epic 100R80.00R89.00R9.0011%
Giga 20 Postpaid (5GB + 15GB)R200.75R219.00R18.259%
Giga 20 Top Up (5GB peak, 15GB NiteTime)R200.75R219.00R18.259%
Home LTE 100GBR249.00R269.00R20.008%
Home LTE 20GBR99.00R109.00R10.0010%
Home LTE 200GBR499.00R539.00R40.008%
Home LTE 60GBR199.00R209.00R10.005%
Home LTE 400GBR699.00R749.00R50.007%
Home LTE 30GBR149.00R159.00R10.007%
Home LTE 100GB TopUpR249.00R269.00R20.008%
Home LTE 20GB TopUpR99.00R109.00R10.0010%
Home LTE 60GB TopUpR199.00R209.00R10.005%
Home LTE 200GB TopUpR499.00R539.00R40.008%
Home LTE 400GB TopUpR699.00R749.00R50.007%
Home LTE 30GB TopUpR149.00R159.00R10.007%
Straight Up 50 TopUpR75.00R79.00R4.005%
Straight Up 200 TopUpR279.00R299.00R20.007%
Elevate 2 TopUpR229.00R249.00R20.009%
Elevate 1 TopUpR145.00R159.00R14.0010%
Elevate 4 TopUpR794.00R849.00R55.007%
Elevate 3 TopUpR439.00R469.00R30.007%
CCAllDay 100 (R115, 100 SMS)R100.88R109.00R8.128%
CCPerSecond 100 (R115, 100 SMS)R100.88R109.00R8.128%
CCStandard 100 (R115, 100 SMS)R100.88R109.00R8.128%
SmartData Postpaid 10GB
(10GB + 10GB)		R349.00R379.00R30.009%
Smartdata 5GB Postpaid (5GB + 5GB)R239.00R259.00R20.008%
SmartData 2GBR110.00R119.00R9.008%
SmartData Postpaid 1GB
(1GB +1GB)		R89.00R99.00R10.0011%
SmartData Postpaid 3GB
(3GB + 3GB)		R199.00R209.00R10.005%
SmartData Postpaid 20GB
(20GB + 20GB)		R599.00R649.00R50.008%
SmartData Postpaid 50GB
(50GB + 50GB)		R1 039.00R1 119.00R80.008%
SmartData Postpaid 30GB
(30GB + 30GB)		R715.00R769.00R54.008%
SmartData Postpaid 100GB
(100GB +100GB)		R1 799.00R1 939.00R140.008%
SmartData 200GBR2 229.00R2 409.00R180.008%
Postpaid Pinnacle 30R55.00R59.00R4.007%
Postpaid Pinnacle 100R165.00R179.00R14.008%
Postpaid Pinnacle UnlimitedR1 269.00R1 369.00R100.008%
Postpaid Pinnacle 50R95.00R99.00R4.004%
Postpaid Pinnacle 250R389.00R419.00R30.008%
Postpaid Pinnacle 150R255.00R279.00R24.009%
Postpaid Pinnacle 600R649.00R699.00R50.008%
Pinnacle 1GB (old Mediaplay 2018 1GB)R239.00R259.00R20.008%
Pinnacle 500MBR185.00R199.00R14.008%
Pinnacle 1GBR285.00R309.00R24.008%
Premium 10GBR1,149.00R1,239.00R90.008%
Pinnacle 1.5GBR409.00R439.00R30.007%
Pinnacle 3GBR625.00R679.00R54.009%
Pinnacle 6GBR839.00R909.00R70.008%
Premium 25GBR2,055.00R2,219.00R164.008%
Premium 15GBR1,659.00R1,789.00R130.008%
Pinnacle 2GB 2019R219.00R239.00R20.009%
Pinnacle 2GB 2022R215.00R229.00R14.007%
Pinnacle 10GB 2019R1,110.00R1,199.00R89.008%
Pinnacle 3GB 2019R319.00R339.00R20.006%
Pinnacle 5GB 2019R465.00R499.00R34.007%
Pinnacle 8GB 2019R769.00R829.00R60.008%
Pinnacle 5GB 2022R465.00R499.00R34.007%
Pinnacle 15GB 2019R949.00R1,019.00R70.007%
Pinnacle 3GB 2022R319.00R339.00R20.006%
Pinnacle 4GB 2019R559.00R599.00R40.007%
Pinnacle 3GB (R359) 2019R399.00R429.00R30.008%
Pinnacle 20GB 2019R1,779.00R1,919.00R140.008%
Pinnacle Unlimited 2019R2,359.00R2,549.00R190.008%
Pinnacle 30 Plus TopUpR45.00R49.00R4.009%
Pinnacle 30 Top UpR65.00R69.00R4.006%
Pinnacle 300MB TopUpR85.00R89.00R4.005%
Pinnacle 500MB TopUpR175.00R189.00R14.008%
Pinnacle 1GB TopUpR265.00R289.00R24.009%
Pinnacle 1.5GB TopUpR399.00R429.00R30.008%
Pinnacle 3GB TopUpR625.00R679.00R54.009%
Pinnacle 1GB TopUp 2022R125.00R139.00R14.0011%
Pinnacle 2GB TopUp 2019R215.00R229.00R14.007%
Pinnacle 2GB TopUp 2022R215.00R229.00R14.007%
Pinnacle 1GB TopUp 2019R125.00R139.00R14.0011%
Pinnacle 3GB TopUp 2019R319.00R339.00R20.006%
Pinnacle 5GB TopUp 2019R465.00R499.00R34.007%
Pinnacle 10GB TopUp 2019R1 110.00R1 199.00R89.008%
Pinnacle 5GB TopUp 2022R465.00R499.00R34.007%
Pinnacle 8GB TopUp 2019R769.00R829.00R60.008%
Pinnacle 3GB TopUp 2022R319.00R339.00R20.006%
Pinnacle 4GB TopUp 2019R559.00R599.00R40.007%
Pinnacle 3GB (R359) TopUp 2019R399.00R429.00R30.008%
Pinnacle 15GB TopUp 2019R949.00R1 019.00R70.007%
Pinnacle 300MB TopUp 2019R155.00R169.00R14.009%
Pinnacle 100MB TopUp 2019R120.00R129.00R9.008%
Pinnacle TopUp 500MB (old MediaPlay TopUp 2018 500MB)R155.00R169.00R14.009%
Pinnacle TopUp 1GB (old MediaPlay TopUp 2018 1GB)R239.00R259.00R20.008%
Pinnacle TopUp 3GB (old MediaPlay TopUp 2018 3GB)R525.00R569.00R44.008%
Connector 1R559.00R599.00R40.007%
Straight Up 100R145.00R159.00R14.0010%
Straight Up 200R285.00R309.00R24.008%
Straight Up 50R75.00R79.00R4.005%
Straight Up 400R515.00R559.00R44.009%
SmartData 5GB TopUpR265.00R289.00R24.009%
SmartData 10GB TopUpR379.00R409.00R30.008%
SmartData 30GB TopUpR749.00R809.00R60.008%
SmartData 500MB TopUpR55.00R59.00R4.007%
SmartData 2GB TopUpR119.00R129.00R10.008%
SmartData 1GB TopUpR95.00R99.00R4.004%
SmartData 50GB TopUpR1 100.00R1 189.00R89.008%
SmartData 20GB TopUpR625.00R679.00R54.009%
SmartData 100GB TopUpR1 899.00R2 049.00R150.008%
SmartData 3GB TopUpR209.00R229.00R20.0010%
SmartData 200GB TopUpR2 360.00R2 549.00R189.008%
SmartData 5GB TopUpR239.00R259.00R20.008%
New Pinnacle 5GB TopUpR285.00R309.00R24.008%
New Pinnacle 8GB TopUpR479.00R519.00R40.008%
