Cell C price increases in South Africa
Cell C has started notifying customers about its annual price adjustments for postpaid contracts and insurance premiums, which will take effect on 1 December 2025.
The mobile network operator said the changes were necessary so that it could “continue providing reliable, innovative services” and maintain its high standards.
Postpaid tariff plans will increase by an average of 8%, while insurance premiums are going up by an average of 10%. However, out-of-bundle rates and device fees remain unchanged.
Therefore, Cell C said that the overall average monthly postpaid bill will increase by 4%, in line with Consumer Price Index for services at 3.6% in July 2025.
In MyBroadband’s quick perusal of the individual price adjustments, the highest increases for postpaid plans were 11% on the Epic 100, SmartData Postpaid 1GB, and Pinnacle 1GB TopUp 2022 products.
In insurance premiums, the highest increases were 15% for premiums on basic insurance for devices up to R1,000 and up to R7,500, as well as insurance against loss and theft for devices worth up to R2,500.
Cell C said the adjustments were essential to balance rising operational costs with its commitment to innovation, service quality, and network investment.
“We’ve worked diligently to keep increases as low as possible, with some plans seeing below-average adjustments.”
The mobile network said its tariffs remained highly competitive and offered exceptional value backed by reliable connectivity.
Cell C thanked customers for their continued trust and support and said that their connectivity experience was its top priority.
“Through continuous investment and strategic partnerships, we have significantly enhanced our network quality, coverage, and value – so you can enjoy seamless connectivity wherever you are,” Cell C said.
MyBroadband Insights research showed Cell C briefly surpassed Vodacom to become South Africa’s second-best cellular operator by network quality in the second quarter of 2025.
Cell C advised customers with any questions or need assistance, please don’t hesitate to reach out to our customer service team on 084135.
The tables below outline all the price adjustments that Cell C will be implementing on its postpaid plans and insurance products from 1 December 2025.
Elevate +
|Tariff plan
|Current price
|New price
|Nominal increase
|% increase
|Cell C Elevate 1 + TopUp
|R149
|R159
|R10
|7%
|Cell C Elevate 2 + TopUp
|R229
|R249
|R20
|9%
|Cell C Elevate 3 + TopUp
|R399
|R429
|R30
|8%
|Cell C Elevate 4 + TopUp
|R599
|R649
|R50
|8%
|Cell C Elevate 5 + TopUp
|R999
|R1 069
|R70
|7%
|Cell C Elevate 6 + TopUp
|R1 499
|R1 599
|R100
|7%
|Cell C Elevate 1 +
|R149
|R159
|R10
|7%
|Cell C Elevate 2 +
|R229
|R249
|R20
|9%
|Cell C Elevate 3 +
|R399
|R429
|R30
|8%
|Cell C Elevate 4 +
|R599
|R649
|R50
|8%
|Cell C Elevate 5 +
|R999
|R1 069
|R70
|7%
|Cell C Elevate 6 +
|R1 499
|R1 599
|R100
|7%
SmartData
|Tariff plan
|Current price
|New price
|Nominal increase
|% increase
|SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) TopUp 2023
|R109
|R119
|R10
|9%
|SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) TopUp 2023
|R159
|R175
|R16
|10%
|SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) TopUp 2023
|R219
|R239
|R20
|9%
|SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) TopUp 2023
|R429
|R459
|R30
|7%
|SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) TopUp 2023
|R635
|R689
|R54
|9%
|SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) 2023
|R109
|R119
|R10
|9%
|SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) 2023
|R159
|R175
|R16
|10%
|SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) 2023
|R219
|R239
|R20
|9%
|SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) 2023
|R429
|R459
|R30
|7%
|SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) 2023
|R635
|R689
|R54
|9%
|SmartData 10GB
(5GB Anytime + 5GB Nite) TopUp Month-to-Month
|R119
|R129
|R10
|8%
|SmartData 20GB
(10GB Anytime + 10GB Nite) TopUp Month-to-Month
|R169
|R179
|R10
|6%
|SmartData 50GB
(30GB Anytime + 20GB Nite) TopUp Month-to-Month
|R219
|R239
|R20
|9%
|SmartData 90GB
(50GB Anytime + 40GB Nite) TopUp Month-to-Month
|R449
|R479
|R30
|7%
|SmartData 200GB
(100GB Anytime + 100GB Nite) TopUp Month-to-Month
|R665
|R719
|R54
|8%
Device Insurance
|Product
|Current price
|New price
|Nominal increase
|% increase
|Device Insurance (max. cover R1,000)
|R35.00
|R39.00
|R4.00
|11%
|Device Insurance (max. cover R2500)
|R45.00
|R49.00
|R4.00
|9%
|Device Insurance (max. cover R5000)
|R85.00
|R90.00
|R5.00
|6%
|Device Insurance (max. cover R7500)
|R125.00
|R135.00
|R10.00
|8%
|Device Insurance (max. cover R9000)
|R150.00
|R159.00
|R9.00
|6%
|Device Insurance (max. cover R12000)
|R200.00
|R209.00
|R9.00
|4%
|Device Insurance (max. cover R15000)
|R235.00
|R245.00
|R10.00
|4%
|Device Insurance (max. cover R20000)
|R290.00
|R299.00
|R9.00
|3%
|Device Insurance (max. cover R25000)
|R310.00
|R325.00
|R15.00
|5%
|Device Insurance (max. cover R30000)
|R365.00
|R379.00
|R14.00
|4%
|Device Insurance (max. cover R35000)
|R439.00
|R459.00
|R20.00
|5%
|Device Insurance (max. cover R42500)
|R549.00
|R559.00
|R10.00
|2%
|Device Insurance (max. cover R50,000)
|R639.00
|R659.00
|R20.00
|3%
|Device Insurance (max. cover R50,001-R60,000)
|R780.00
|R799.00
|R19.00
|2%
|Insurance (max. R2500)
|R25.00
|R27.50
|R2.50
|10%
|Insurance
(max. R5,000)
|R35.00
|R39.00
|R4.00
|11%
|Insurance
(max. R7500)
|R59.00
|R65.00
|R6.00
|10%
|Insurance
(max. R9,000)
|R69.00
|R75.00
|R6.00
|9%
|Insurance
(max. R12,000)
|R85.00
|R90.00
|R5.00
|6%
|Insurance
(max. R15,000)
|R99.00
|R105.00
|R6.00
|6%
|Insurance
(max. R20,000)
|R125.00
|R135.00
|R10.00
|8%
|Insurance
(max. R25,000)
|R145.00
|R155.00
|R10.00
|7%
|Insurance (max. R30,000)
|R165.00
|R175.00
|R10.00
|6%
|Insurance (max. R35000)
|R219.00
|R229.00
|R10.00
|5%
|Device Ins. Acc. Damage
(max. R42500)
|R259.00
|R269.00
|R10.00
|4%
|Device Ins. Acc. Damage
(max. R50,000)
|R279.00
|R289.00
|R10.00
|4%
|Device Insurance Accidental Damage Cover (max. cover R50,001 – R60,000)
|R360.00
|R399.00
|R39.00
|11%
|Insurance Loss and Theft
(max. R2,500)
|R39.00
|R45.00
|R6.00
|15%
|Insurance Loss and Theft
(max. R5,000)
|R65.00
|R70.00
|R5.00
|8%
|Insurance Loss and Theft
(max. R7,500)
|R99.00
|R105.00
|R6.00
|6%
|Insurance Loss and Theft
(max. R9,000)
|R119.00
|R125.00
|R6.00
|5%
|Insurance Loss and Theft (max. R12000)
|R149.00
|R155.00
|R6.00
|4%
|Insurance Loss and Theft
(max. R15000)
|R189.00
|R199.00
|R10.00
|5%
|Insurance Loss and Theft
(max. R20,000)
|R249.00
|R259.00
|R10.00
|4%
|Insurance Loss and Theft
(max. R25,000)
|R269.00
|R279.00
|R10.00
|4%
|Insurance Loss and Theft (max. R30000)
|R299.00
|R309.00
|R10.00
|3%
|Insurance Loss and Theft (max. R35000)
|R349.00
|R359.00
|R10.00
|3%
|Device Ins. Loss Theft (max.R42500)
|R429.00
|R449.00
|R20.00
|5%
|Device Ins. Loss Theft (max.R50,000)
|R519.00
|R549.00
|R30.00
|6%
|Device Insurance Loss and Theft Cover
(max. cover R50,001 – R60000)
|R625.00
|R649.00
|R24.00
|4%
|Insurance Basic (max. R1,000)
|R6.50
|R7.50
|R1.00
|15%
|Insurance Basic (max. R2,500)
|R7.50
|R8.50
|R1.00
|13%
|Insurance Basic (max. R5,000)
|R9.00
|R10.00
|R1.00
|11%
|Insurance Basic (max. R7,500)
|R13.00
|R15.00
|R2.00
|15%
|Insurance Basic (max. R9,000)
|R20.00
|R22.00
|R2.00
|10%
|Insurance Basic (max. R12,000)
|R26.00
|R28.00
|R2.00
|8%
|Insurance Basic (max. R15,000)
|R33.00
|R35.00
|R2.00
|6%
Legacy products
|Tariff plan
|Current price
|New price
|Nominal increase
|% increase
|Cell C Business Connect Standard
|R6,000.00
|R6,479.00
|R479.00
|8%
|Cell C Business Connect R10,000
|R11,000.00
|R11,879.00
|R879.00
|8%
|Business Chat 1000 LCR
|R730.00
|R789.00
|R59.00
|8%
|Cell C Elevate 2 2023
|R225.00
|R241.00
|R16.00
|7%
|Cell C Elevate 2
|R225.00
|R241.00
|R16.00
|7%
|Cell C Elevate 4
|R1,059.00
|R1,099.00
|R40.00
|4%
|Cell C Elevate 3 2023
|R439.00
|R469.00
|R30.00
|7%
|Cell C Elevate 1 2023
|R139.00
|R149.00
|R10.00
|7%
|Cell C Elevate 3
|R439.00
|R469.00
|R30.00
|7%
|Cell C Elevate 1
|R139.00
|R149.00
|R10.00
|7%
|Cell C Elevate 2 TopUp 2023
|R225.00
|R241.00
|R16.00
|7%
|Cell C Elevate 2 TopUp
|R225.00
|R241.00
|R16.00
|7%
|Cell C Elevate 1 TopUp 2023
|R139.00
|R149.00
|R10.00
|7%
|Cell C Elevate 1 TopUp
|R139.00
|R149.00
|R10.00
|7%
|Cell C Elevate 3 TopUp 2023
|R439.00
|R469.00
|R30.00
|7%
|Cell C Elevate 4 TopUp
|R1,059.00
|R1,099.00
|R40.00
|4%
|Cell C Elevate 3 TopUp
|R439.00
|R469.00
|R30.00
|7%
|Connecta 5GB
|R75.00
|R79.00
|R4.00
|5%
|Connecta 50GB 2020
|R265.00
|R289.00
|R24.00
|9%
|Connecta 1TB
|R1,099.00
|R1,189.00
|R90.00
|8%
|Connecta 15GB
|R349.00
|R379.00
|R30.00
|9%
|Connecta 100GB
|R1,199.00
|R1,289.00
|R90.00
|8%
|Connecta 200GB 2020
|R849.00
|R919.00
|R70.00
|8%
|Connecta 25GB
|R579.00
|R629.00
|R50.00
|9%
|Connecta 200GB
|R1,679.00
|R1,809.00
|R130.00
|8%
|Connecta 50GB
|R779.00
|R839.00
|R60.00
|8%
|Connector 1
|R579.00
|R629.00
|R50.00
|9%
|Connector 3
|R949.00
|R1,019.00
|R70.00
|7%
|Control Chat 100 Standard
(100 SMS, R115)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|Control Chat 100 Per Second
(100 SMS, R115)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|Control Chat 100 AllDay
(100 SMS, R115)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|Epic 150
|R110.00
|R119.00
|R9.00
|8%
|Epic 100
|R80.00
|R89.00
|R9.00
|11%
|Giga 20 Postpaid (5GB + 15GB)
|R200.75
|R219.00
|R18.25
|9%
|Giga 20 Top Up (5GB peak, 15GB NiteTime)
|R200.75
|R219.00
|R18.25
|9%
|Home LTE 100GB
|R249.00
|R269.00
|R20.00
|8%
|Home LTE 20GB
|R99.00
|R109.00
|R10.00
|10%
|Home LTE 200GB
|R499.00
|R539.00
|R40.00
|8%
|Home LTE 60GB
|R199.00
|R209.00
|R10.00
|5%
|Home LTE 400GB
|R699.00
|R749.00
|R50.00
|7%
|Home LTE 30GB
|R149.00
|R159.00
|R10.00
|7%
|Home LTE 100GB TopUp
|R249.00
|R269.00
|R20.00
|8%
|Home LTE 20GB TopUp
|R99.00
|R109.00
|R10.00
|10%
|Home LTE 60GB TopUp
|R199.00
|R209.00
|R10.00
|5%
|Home LTE 200GB TopUp
|R499.00
|R539.00
|R40.00
|8%
|Home LTE 400GB TopUp
|R699.00
|R749.00
|R50.00
|7%
|Home LTE 30GB TopUp
|R149.00
|R159.00
|R10.00
|7%
|Straight Up 50 TopUp
|R75.00
|R79.00
|R4.00
|5%
|Straight Up 200 TopUp
|R279.00
|R299.00
|R20.00
|7%
|Elevate 2 TopUp
|R229.00
|R249.00
|R20.00
|9%
|Elevate 1 TopUp
|R145.00
|R159.00
|R14.00
|10%
|Elevate 4 TopUp
|R794.00
|R849.00
|R55.00
|7%
|Elevate 3 TopUp
|R439.00
|R469.00
|R30.00
|7%
|CCAllDay 100 (R115, 100 SMS)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|CCPerSecond 100 (R115, 100 SMS)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|CCStandard 100 (R115, 100 SMS)
|R100.88
|R109.00
|R8.12
|8%
|SmartData Postpaid 10GB
(10GB + 10GB)
|R349.00
|R379.00
|R30.00
|9%
|Smartdata 5GB Postpaid (5GB + 5GB)
|R239.00
|R259.00
|R20.00
|8%
|SmartData 2GB
|R110.00
|R119.00
|R9.00
|8%
|SmartData Postpaid 1GB
(1GB +1GB)
|R89.00
|R99.00
|R10.00
|11%
|SmartData Postpaid 3GB
(3GB + 3GB)
|R199.00
|R209.00
|R10.00
|5%
|SmartData Postpaid 20GB
(20GB + 20GB)
|R599.00
|R649.00
|R50.00
|8%
|SmartData Postpaid 50GB
(50GB + 50GB)
|R1 039.00
|R1 119.00
|R80.00
|8%
|SmartData Postpaid 30GB
(30GB + 30GB)
|R715.00
|R769.00
|R54.00
|8%
|SmartData Postpaid 100GB
(100GB +100GB)
|R1 799.00
|R1 939.00
|R140.00
|8%
|SmartData 200GB
|R2 229.00
|R2 409.00
|R180.00
|8%
|Postpaid Pinnacle 30
|R55.00
|R59.00
|R4.00
|7%
|Postpaid Pinnacle 100
|R165.00
|R179.00
|R14.00
|8%
|Postpaid Pinnacle Unlimited
|R1 269.00
|R1 369.00
|R100.00
|8%
|Postpaid Pinnacle 50
|R95.00
|R99.00
|R4.00
|4%
|Postpaid Pinnacle 250
|R389.00
|R419.00
|R30.00
|8%
|Postpaid Pinnacle 150
|R255.00
|R279.00
|R24.00
|9%
|Postpaid Pinnacle 600
|R649.00
|R699.00
|R50.00
|8%
|Pinnacle 1GB (old Mediaplay 2018 1GB)
|R239.00
|R259.00
|R20.00
|8%
|Pinnacle 500MB
|R185.00
|R199.00
|R14.00
|8%
|Pinnacle 1GB
|R285.00
|R309.00
|R24.00
|8%
|Premium 10GB
|R1,149.00
|R1,239.00
|R90.00
|8%
|Pinnacle 1.5GB
|R409.00
|R439.00
|R30.00
|7%
|Pinnacle 3GB
|R625.00
|R679.00
|R54.00
|9%
|Pinnacle 6GB
|R839.00
|R909.00
|R70.00
|8%
|Premium 25GB
|R2,055.00
|R2,219.00
|R164.00
|8%
|Premium 15GB
|R1,659.00
|R1,789.00
|R130.00
|8%
|Pinnacle 2GB 2019
|R219.00
|R239.00
|R20.00
|9%
|Pinnacle 2GB 2022
|R215.00
|R229.00
|R14.00
|7%
|Pinnacle 10GB 2019
|R1,110.00
|R1,199.00
|R89.00
|8%
|Pinnacle 3GB 2019
|R319.00
|R339.00
|R20.00
|6%
|Pinnacle 5GB 2019
|R465.00
|R499.00
|R34.00
|7%
|Pinnacle 8GB 2019
|R769.00
|R829.00
|R60.00
|8%
|Pinnacle 5GB 2022
|R465.00
|R499.00
|R34.00
|7%
|Pinnacle 15GB 2019
|R949.00
|R1,019.00
|R70.00
|7%
|Pinnacle 3GB 2022
|R319.00
|R339.00
|R20.00
|6%
|Pinnacle 4GB 2019
|R559.00
|R599.00
|R40.00
|7%
|Pinnacle 3GB (R359) 2019
|R399.00
|R429.00
|R30.00
|8%
|Pinnacle 20GB 2019
|R1,779.00
|R1,919.00
|R140.00
|8%
|Pinnacle Unlimited 2019
|R2,359.00
|R2,549.00
|R190.00
|8%
|Pinnacle 30 Plus TopUp
|R45.00
|R49.00
|R4.00
|9%
|Pinnacle 30 Top Up
|R65.00
|R69.00
|R4.00
|6%
|Pinnacle 300MB TopUp
|R85.00
|R89.00
|R4.00
|5%
|Pinnacle 500MB TopUp
|R175.00
|R189.00
|R14.00
|8%
|Pinnacle 1GB TopUp
|R265.00
|R289.00
|R24.00
|9%
|Pinnacle 1.5GB TopUp
|R399.00
|R429.00
|R30.00
|8%
|Pinnacle 3GB TopUp
|R625.00
|R679.00
|R54.00
|9%
|Pinnacle 1GB TopUp 2022
|R125.00
|R139.00
|R14.00
|11%
|Pinnacle 2GB TopUp 2019
|R215.00
|R229.00
|R14.00
|7%
|Pinnacle 2GB TopUp 2022
|R215.00
|R229.00
|R14.00
|7%
|Pinnacle 1GB TopUp 2019
|R125.00
|R139.00
|R14.00
|11%
|Pinnacle 3GB TopUp 2019
|R319.00
|R339.00
|R20.00
|6%
|Pinnacle 5GB TopUp 2019
|R465.00
|R499.00
|R34.00
|7%
|Pinnacle 10GB TopUp 2019
|R1 110.00
|R1 199.00
|R89.00
|8%
|Pinnacle 5GB TopUp 2022
|R465.00
|R499.00
|R34.00
|7%
|Pinnacle 8GB TopUp 2019
|R769.00
|R829.00
|R60.00
|8%
|Pinnacle 3GB TopUp 2022
|R319.00
|R339.00
|R20.00
|6%
|Pinnacle 4GB TopUp 2019
|R559.00
|R599.00
|R40.00
|7%
|Pinnacle 3GB (R359) TopUp 2019
|R399.00
|R429.00
|R30.00
|8%
|Pinnacle 15GB TopUp 2019
|R949.00
|R1 019.00
|R70.00
|7%
|Pinnacle 300MB TopUp 2019
|R155.00
|R169.00
|R14.00
|9%
|Pinnacle 100MB TopUp 2019
|R120.00
|R129.00
|R9.00
|8%
|Pinnacle TopUp 500MB (old MediaPlay TopUp 2018 500MB)
|R155.00
|R169.00
|R14.00
|9%
|Pinnacle TopUp 1GB (old MediaPlay TopUp 2018 1GB)
|R239.00
|R259.00
|R20.00
|8%
|Pinnacle TopUp 3GB (old MediaPlay TopUp 2018 3GB)
|R525.00
|R569.00
|R44.00
|8%
|Connector 1
|R559.00
|R599.00
|R40.00
|7%
|Straight Up 100
|R145.00
|R159.00
|R14.00
|10%
|Straight Up 200
|R285.00
|R309.00
|R24.00
|8%
|Straight Up 50
|R75.00
|R79.00
|R4.00
|5%
|Straight Up 400
|R515.00
|R559.00
|R44.00
|9%
|SmartData 5GB TopUp
|R265.00
|R289.00
|R24.00
|9%
|SmartData 10GB TopUp
|R379.00
|R409.00
|R30.00
|8%
|SmartData 30GB TopUp
|R749.00
|R809.00
|R60.00
|8%
|SmartData 500MB TopUp
|R55.00
|R59.00
|R4.00
|7%
|SmartData 2GB TopUp
|R119.00
|R129.00
|R10.00
|8%
|SmartData 1GB TopUp
|R95.00
|R99.00
|R4.00
|4%
|SmartData 50GB TopUp
|R1 100.00
|R1 189.00
|R89.00
|8%
|SmartData 20GB TopUp
|R625.00
|R679.00
|R54.00
|9%
|SmartData 100GB TopUp
|R1 899.00
|R2 049.00
|R150.00
|8%
|SmartData 3GB TopUp
|R209.00
|R229.00
|R20.00
|10%
|SmartData 200GB TopUp
|R2 360.00
|R2 549.00
|R189.00
|8%
|SmartData 5GB TopUp
|R239.00
|R259.00
|R20.00
|8%
|New Pinnacle 5GB TopUp
|R285.00
|R309.00
|R24.00
|8%
|New Pinnacle 8GB TopUp
|R479.00
|R519.00
|R40.00
|8%