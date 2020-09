Fibre prices in South Africa – Network and ISP showdown

Telkom is in the process of decommissioning its DSL services in areas that are already covered by its fibre network.

This is because it wants South Africans to stop using its legacy fixed Internet technology and switch to the faster and more reliable fibre technology instead.

Openserve has provided the following details with regards to the decommissioning of its DSL services and its transition of these customers onto fibre:

DSL users in the identified areas have until 30 November 2020 to be migrated to Openserve Fibre Connect (OFC).

to be migrated to Openserve Fibre Connect (OFC). Assurance incidents (fault requests) for the identified services will only be accepted up to and including 31 October 2020 .

. It is therefore expected that faulty DSL services will be migrated to fibre when such faults are reported.

Any remaining affected DSL services in the OFC footprint will be discontinued on 01 December 2020. Consideration will be given in cases where an OFC has been ordered but not installed yet.

Areas where the significant majority of customers have already migrated to fibre will be prioritised for decommissioning and dates will be communicated regularly.

“We wish to assure you of our intention to carry out our broadband network infrastructure upgrade with the least amount of disruption to your customers,” Openserve said.

The best fibre network prices

If you are planning to switch from DSL to fibre, as necessitated by the decommissioning of DSL services, migrating to Openserve’s fibre network is not the only option available to you.

All major South African ISPs offer fibre products across a variety of networks – although the products you can access at your home are limited to the fibre networks that have installed infrastructure in your area.

Therefore, when you are shopping for fibre, it is worth considering the products available across all fibre networks.

To help with this, we have compared the pricing of fibre packages from South Africa’s top ISPs across the most popular fibre networks.

Afrihost

Afrihost fibre prices Network Download Upload Price Openserve 10Mbps 10Mbps R597 Vumatel 10Mbps 2Mbps R697 Vumatel 10Mbps 10Mbps R847 Frogfoot 10Mbps 10Mbps R657 SADV 10Mbps 10Mbps R699 Evotel 10Mbps 10Mbps R767 MetroFibre 10Mbps 10Mbps R737 Octotel 15Mbps 15Mbps R767 Openserve 20Mbps 20Mbps R797 Vumatel 20Mbps 2Mbps R847 Vumatel 20Mbps 20Mbps R907 Frogfoot 20Mbps 2Mbps R727 Frogfoot 20Mbps 20Mbps R817 SADV 20Mbps 20Mbps R849 Evotel 20Mbps 20Mbps R917 MetroFibre 25Mbps 25Mbps R917 Octotel 30Mbps 30Mbps R967 Openserve 50Mbps 25Mbps R917 Vumatel 50Mbps 5Mbps R997 Vumatel 50Mbps 50Mbps R1,117 Frogfoot 50Mbps 5Mbps R847 Frogfoot 50Mbps 50Mbps R917 SADV 50Mbps 50Mbps R1,099 Evotel 50Mbps 50Mbps R1,117 MetroFibre 50Mbps 50Mbps R1,127 Openserve 100Mbps 50Mbps R1,117 Vumatel 100Mbps 10Mbps R1,147 Vumatel 100Mbps 100Mbps R1,247 Frogfoot 100Mbps 10Mbps R967 Frogfoot 100Mbps 100Mbps R1,017 SADV 100Mbps 100Mbps R1,249 Evotel 100Mbps 100Mbps R1,217 MetroFibre 100Mbps 100Mbps R1,419 Octotel 100Mbps 100Mbps R1,317

RSAWEB

RSAWEB fibre prices Network Download Upload Price RSAWEB 10Mbps 5Mbps R557 RSAWEB 10Mbps 10Mbps R688 Openserve 10Mbps 10Mbps R595 Vumatel 10Mbps 2Mbps R645 Vumatel 10Mbps 10Mbps R695 Frogfoot 10Mbps 10Mbps R669 SADV 10Mbps 10Mbps R695 MetroFibre 10Mbps 10Mbps R655 Octotel 15Mbps 15Mbps R695 RSAWEB 20Mbps 5Mbps R809 RSAWEB 20Mbps 20Mbps R909 Openserve 20Mbps 20Mbps R795 Vumatel 20Mbps 2Mbps R795 Vumatel 20Mbps 20Mbps R845 Frogfoot 20Mbps 2Mbps R809 Frogfoot 20Mbps 20Mbps R869 SADV 20Mbps 20Mbps R805 MetroFibre 25Mbps 25Mbps R805 Octotel 30Mbps 30Mbps R895 Openserve 50Mbps 25Mbps R895 Vumatel 50Mbps 5Mbps R935 Vumatel 50Mbps 50Mbps R1,035 Frogfoot 50Mbps 5Mbps R909 Frogfoot 50Mbps 50Mbps R969 SADV 50Mbps 50Mbps R905 MetroFibre 50Mbps 50Mbps R1,005 RSAWEB 100Mbps 25Mbps R1,009 RSAWEB 100Mbps 100Mbps R1,119 Openserve 100Mbps 50Mbps R1,095 Vumatel 100Mbps 10Mbps R1,095 Vumatel 100Mbps 100Mbps R1,195 Frogfoot 100Mbps 10Mbps R1,009 Frogfoot 100Mbps 100Mbps R1,069 SADV 100Mbps 100Mbps R1,115 MetroFibre 100Mbps 100Mbps R1,255 Octotel 100Mbps 100Mbps R1,085

Supersonic

Supersonic fibre prices Network Download Upload Price Supersonic 10Mbps 10Mbps R695 Openserve 10Mbps 5Mbps R645 Vumatel 10Mbps 2Mbps R645 Vumatel 10Mbps 10Mbps R695 Frogfoot 10Mbps 10Mbps R695 SADV 10Mbps 10Mbps R695 Octotel 10Mbps 5Mbps R645 Octotel 10Mbps 10Mbps R695 Supersonic 20Mbps 20Mbps R845 Openserve 20Mbps 10Mbps R795 Vumatel 20Mbps 2Mbps R795 Vumatel 20Mbps 20Mbps R845 Frogfoot 20Mbps 20Mbps R845 SADV 20Mbps 20Mbps R845 Octotel 20Mbps 5Mbps R795 Octotel 20Mbps 20Mbps R845 Supersonic 50Mbps 50Mbps R995 Openserve 40Mbps 20Mbps R955 Vumatel 50Mbps 5Mbps R955 Vumatel 50Mbps 50Mbps R995 Frogfoot 50Mbps 50Mbps R995 SADV 50Mbps 50Mbps R995 Supersonic 100Mbps 100Mbps R1,195 Openserve 100Mbps 50Mbps R1,145 Vumatel 100Mbps 10Mbps R1,145 Vumatel 100Mbps 100Mbps R1,195 Frogfoot 100Mbps 100Mbps R1,195 SADV 100Mbps 100Mbps R1,195 Octotel 100Mbps 25Mbps R1,145 Octotel 100Mbps 100Mbps R1,195

Mind the Speed

Mind the Speed fibre prices Network Download Upload Price Openserve 10Mbps 10Mbps R605 Vumatel 10Mbps 10Mbps R620 Frogfoot 10Mbps 10Mbps R701 SADV 10Mbps 10Mbps R620 MetroFibre 10Mbps 10Mbps R599 Openserve 20Mbps 20Mbps R796 Vumatel 20Mbps 20Mbps R790 Frogfoot 20Mbps 20Mbps R857 SADV 20Mbps 20Mbps R790 MetroFibre 25Mbps 25Mbps R859 Openserve 50Mbps 25Mbps R916 Vumatel 50Mbps 50Mbps R980 Frogfoot 50Mbps 50Mbps R948 SADV 50Mbps 50Mbps R980 MetroFibre 50Mbps 50Mbps R999 Openserve 100Mbps 50Mbps R1,116 Vumatel 100Mbps 100Mbps R1,140 Frogfoot 100Mbps 100Mbps R,1038 SADV 100Mbps 100Mbps R1,140 MetroFibre 100Mbps 100Mbps R1,190

Axxess