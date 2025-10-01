(REMOTE) Ubiquiti Technical Support Engineer

  • Institution: Leader Computers Australia
  • Position Summary: Remote Technical Support Engineer for Ubiquiti Products
  • Requirements: Solid understanding of Networking, WiFi, Access Control, Surveillance & Ubiquiti Product stacks.
  • Qualifications: All experience levels considered.
  • Salary & Benefits: Earn in AUD, Fully remote role, working in Central Australia time zone.
  • Application Information: Email CV to [email protected], full JD will be shared once you reach out.

Super flexible with experience levels and qualifications - if you know what you're doing, we want to hear from you.
 
